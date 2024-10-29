Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında motosikletlerle "Cumhuriyet" korteji düzenlendi.
Orhangazi, Gemlik, İnegöl ve Mudanya ilçeleri ile kent merkezinden yaklaşık 150 motosiklet tutkunu, Orhangazi Cumhuriyet Alanı'nda toplanarak Türk bayrağı açtı.
Motosiklet sürücüleri daha sonra bayraklarla ilçe turu atarken korteje Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de motosikletiyle katıldı.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Motosikletli Cumhuriyet Korteji - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?