Bursa'da Mustafa Bozbey'e Destek İçin Yürüyüş ve Miting Düzenlendi

13.04.2026 09:50
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanmasını protesto eden yurttaşlar, FSM Caddesi'nde yürüyüş yaparak miting düzenledi. CHP'li siyasetçiler ve vatandaşlar, Bozbey'e desteklerini dile getirdi.

Bursa'da yurttaşlar, tutuklanmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'e destek için FSM Caddesi'nde yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe CHP'li milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş sırasında 'Bursa'nın Başkanı Mustafa Bozbey' gibi sloganlar atıldı ve vatandaşlar alkışlarla destek verdi.

Mitingde konuşan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, 'Bugün seçim olsa, yine büyük bir destekle göreve geleceğine herkes emindir. Ancak gelinen noktada teklifler tehdide dönüşmüştür. 'Bize katılmazsan içeri girersin' denmiştir. Ama o, 'Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladıyım' demiştir. Ne partisini ne de Bursa'yı satmamıştır. Bugün yaşananların sebebi budur' dedi. Yeşiltaş, halkın oylarıyla seçilmiş Bozbey'in tutuklanmasını eleştirerek, 'milli irade tecelli etti' ifadelerini kınadı.

Mustafa Bozbey'in eşi Seden Bozbey de mitingde konuşarak, 'Bursa benim yuvam oldu. Mustafa Bozbey her yerde Bursa'nın yanında. Bizim alnımız ak, güzel günler gelecek' dedi. Mitingde Bozbey imzalı atkılar dağıtıldı ve onun hizmetlerini gösteren videolar yayınlandı. Sahneye, Bozbey'in aldığı oyları temsil eden demir parmaklık konuldu.

Gümrükte dev operasyon 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı Gümrükte dev operasyon! 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı
Trump’tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin Trump'tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
Aydın’da evde patlama sonrası yangın çıktı engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı Aydın'da evde patlama sonrası yangın çıktı; engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı
Milyonlar kullanıyordu Bu telefonların fişi resmen çekiliyor Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir

11:03
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
10:56
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
10:19
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
10:19
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
09:43
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
09:11
Macaristan’da seçimi kazanan Magyar’ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
