Bursa'da Mustafa Bozbey'e Destek İçin Yürüyüş ve Miting Düzenlendi

Bursa'da yurttaşlar, tutuklanmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'e destek için FSM Caddesi'nde yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe CHP'li milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş sırasında 'Bursa'nın Başkanı Mustafa Bozbey' gibi sloganlar atıldı ve vatandaşlar alkışlarla destek verdi.

Mitingde konuşan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, 'Bugün seçim olsa, yine büyük bir destekle göreve geleceğine herkes emindir. Ancak gelinen noktada teklifler tehdide dönüşmüştür. 'Bize katılmazsan içeri girersin' denmiştir. Ama o, 'Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladıyım' demiştir. Ne partisini ne de Bursa'yı satmamıştır. Bugün yaşananların sebebi budur' dedi. Yeşiltaş, halkın oylarıyla seçilmiş Bozbey'in tutuklanmasını eleştirerek, 'milli irade tecelli etti' ifadelerini kınadı.

Mustafa Bozbey'in eşi Seden Bozbey de mitingde konuşarak, 'Bursa benim yuvam oldu. Mustafa Bozbey her yerde Bursa'nın yanında. Bizim alnımız ak, güzel günler gelecek' dedi. Mitingde Bozbey imzalı atkılar dağıtıldı ve onun hizmetlerini gösteren videolar yayınlandı. Sahneye, Bozbey'in aldığı oyları temsil eden demir parmaklık konuldu.