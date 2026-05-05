Bursa\'da Nikah Töreni

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bursa'da Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Hakan Çavuşoğlu'nun oğlu Mert Sezai Çavuşoğlu ile Fatma Nur Aksoy'un nikah şahidi oldu.

Bakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Çavuşoğlu'nun oğlu Mert Sezai Çavuşoğlu ile Fatma Nur Aksoy çiftinin Nilüfer ilçesinde bir davet salonundaki nikah törenine katılarak şahitlik yaptı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, nikahı kıydıktan sonra evlilik cüzdanını Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'a teslim etti.

Yıldırım, yaptığı konuşmanın ardından cüzdanı Fatma Nur Aksoy'a teslim etmesi için Mert Sezai Çavuşoğlu'na verdi.

Çiftin nikah şahitliğini Dışişleri Bakanı Fidan'ın yanı sıra Ahmet Memduh Karataş ve Selenay Şehu yaptı.

Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Düzce Valisi Mehmet Makas, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Nihat Zeybekci, Fatma Betül Sayan Kaya, Hüseyin Yayman, Ahmet Büyükgümüş ve Nurettin Canikli, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank???????, AK Parti Grup Başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Abdulhamit Gül, AK Parti milletvekilleri Faruk Çelik, Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bülent Tüfenkci, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Abdullah Eren, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, eski TBMM başkanları Mustafa Şentop ve İsmet Yılmaz, eski bakanlar Yılmaz Tunç, Veysel Eroğlu, Recep Akdağ ve Cavit Çağlar ile diğer davetliler katıldı.

Tören, duanın ardından sona erdi.