Bursa'da Nişanlısını Bıçaklayan Sanığa 20 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
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Bursa'da Nişanlısını Bıçaklayan Sanığa 20 Yıl Hapis İstemi

Bursa\'da Nişanlısını Bıçaklayan Sanığa 20 Yıl Hapis İstemi

Bursa'da ayrıldığı nişanlısını AVM otoparkında 12 yerinden bıçaklayan Batuhan Malay hakkında savcı, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istedi. Malay, eski nişanlısını hala sevdiğini ifade ederken, Ayşenur K. olaydan şikayetçi olduğunu belirtti.

06.12.2024 11:45  Güncelleme: 11:46
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BURSA'da, ayrıldığı nişanlısı Ayşenur K.'yi (22) takip edip, AVM otoparkında 12 yerinden bıçaklayan Batuhan Malay'ın (23), 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılandığı davada mütalaa veren savcı, tutuklu sanığın 20 yıla kadar hapsini istedi. Mütalaaya karşı savunması sorulan Malay, 12 yerinden bıçakladığı eski nişanlısını hala sevdiğini söyleyip, "Hakim bey, 3 yıllık ilişkimiz olan eski nişanlımı inanın hala seviyorum" dedi.

Olay, geçen yıl aralık ayında meydana geldi. Batuhan Malay, ayrıldığı nişanlısı Ayşenur K.'yi takip etti. Arkadaşlarıyla AVM'de gezerken takip edildiğini fark edip, evine gitmek üzere otoparka inen Ayşenur K., peşinden gelen Batuhan Malay ile tartışmaya başladı. Malay, cebindeki bıçağı çıkarıp eski nişanlısını 12 yerinden bıçakladı. Ayşenur K. hastanede tedaviye alınırken, olayın ardından kaçan ve kısa süre sonra polis merkezine giden Malay ise tutuklandı.

SAVCI, 20 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

Batuhan Malay'ın, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılandığı Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada mütalaa veren savcı, tutuklu sanığın 20 yıla kadar hapsini istedi. Mütalaaya karşı savunması sorulan Malay, eski nişanlısını takip etmediğini, tesadüfen AVM'de gördüğünü söyledi. Ayşenur K.'yi hala çok sevdiğini ve ona zarar vermek istemediğini savunan Malay, "Onu sadece arkadaşlarıyla değil, erkek kardeşlerimle gezerken dahi görsem kıskanıyordum. Beni aldatacak diye çok korkuyordum. Hakim Bey, 3 yıllık ilişkimiz olan eski nişanlımı inanın hala seviyorum. O gün tartıştık. Sinirlenip kendisini bıçakladım. Gözlerime bakıp, 'Yapma öleceğim' deyince kendime geldim. Bu sırada, tutmak istediği bıçağı kendisine, 'Eli kesilmesin' diye keskin tarafını ben tutup verdim. Olayın ardından polise gidip teslim oldum" dedi.

Ayşenur K. ise arkadaşları ile AVM'ye gittiğini söyleyerek, "Takip edildiğimi fark edince babamı aradım, takip edildiğimi söyledim. Otoparka indiğimde bana saldırdı. Şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, karar vermek için duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Bursa, Suç, Son Dakika

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