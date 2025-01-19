Bursa\'da Öğrencilere Ücretsiz Hayvanat Bahçesi Ziyareti

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(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim döneminin ilk yarısını tamamlayıp, yarıyıl tatiline giren tüm öğrencilere ücretsiz hayvanat bahçesi gezisi hediye etti. Tüm ilkokul ve ortaokul öğrencileri yarıyıl tatili boyunca hayvanat bahçesini ücretsiz gezebilecek.

Bursa'da yaklaşık 206 bin metrekarelik alanda 149 türden bini aşkın hayvana ev sahipliği yapan Hayvanat Bahçesi, yarıyıl tatilinde öğrencileri ücretsiz ağırlıyor. Tüm ilkokul ve ortaokul öğrencileri, 2 Şubat'a kadar 9.30 ile 16.30 saatleri arasında hayvanat bahçesini ücretsiz gezebilecek. Öğrenciler, ziyareti yanlarındaki bir velileri ile birlikte gerçekleştirebilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, karne hediyesi olarak hayata geçirdikleri uygulama kapsamında tüm çocukları Hayvanat Bahçesi'ni ücretsiz gezmeye davet etti.