Bursa'da Oğul Anneden Bıçakla Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Oğul Anneden Bıçakla Yaralandı

Bursa\'da Oğul Anneden Bıçakla Yaralandı
02.06.2026 21:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsmail Sözer, annesi Ayşe Sözer'i bıçaklayarak ağır yaraladı; Ayşe hastanede hayatını kaybetti.

BURSA'da psikolojik sorunları olduğu öne oğlu İsmail Sözer tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Ayşe Sözer'i, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda kendisini de aynı bıçakla yaralayan İsmail Sözer'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi

Olay, saat 04.00 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı İntizam Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İsmail Sözer, evde bilinmeyen bir nedenle annesi Ayşe Sözer'i ve kendisini bıçakla yaraladı. Gürültüleri duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İsmail Sözer, olay yerine gelen polis ekiplerine elindeki bıçakla yaralı halde direndi. Park halinde bulunan taksinin camına kafa atan şüpheliyi etkisiz hale getiren polis ekipleri, İsmail S.'yi sağlık ekibine teslim etti. Ağır yaralı Ayşe Sözer, ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne, İsmail S. ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedaviye alınan Ayşe Sözer, akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisini İsmail S.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Oğul Anneden Bıçakla Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan’dan Singapur’a ilk resmi ziyaret Başbakan Wong ile bir araya geldi Bakan Fidan'dan Singapur'a ilk resmi ziyaret! Başbakan Wong ile bir araya geldi
Meksika’da binlerce öğretmen çalışma koşullarını protesto için süresiz grev başlattı Meksika'da binlerce öğretmen çalışma koşullarını protesto için süresiz grev başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
İran’da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi İran'da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi
İşte Türkiye’nin Dünya Kupası’nı kazanma ihtimali İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali
Galatasaray Icardi’nin kararını bekliyor Galatasaray Icardi'nin kararını bekliyor

21:21
Ahırının yanına devasa stat yaptılar İnat etti arazisini satmıyor
Ahırının yanına devasa stat yaptılar! İnat etti arazisini satmıyor
20:45
Genç kadın, 4. kattan atladı
Genç kadın, 4. kattan atladı
20:43
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Sönmez’e: Gelmiş o iğrenç bıyıklı...
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Sönmez'e: Gelmiş o iğrenç bıyıklı...
20:20
Bitlis Spor 1916, 35 gündür TFF’den çıkacak kararı bekliyor
Bitlis Spor 1916, 35 gündür TFF'den çıkacak kararı bekliyor
19:41
Özkan Yalım ek ifade verdi: Özgür Özel’e, 1 milyon TL gönderdim
Özkan Yalım ek ifade verdi: Özgür Özel'e, 1 milyon TL gönderdim
18:21
Kılıçdaroğlu’nun afişleri, memleketi Tunceli’de bilboardlara asıldı
Kılıçdaroğlu'nun afişleri, memleketi Tunceli'de bilboardlara asıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 21:49:30. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Oğul Anneden Bıçakla Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.