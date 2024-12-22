Bursa\'da Oğul Babayı Bıçakladı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde Yusuf İslam K. (17), kendisine küfrettiğini öne sürdüğü babası Rakıp K.'yi (48), 6 bıçak darbesiyle yaraladı. Yusuf İslam K., olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp babası için ambulans istedi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Çim Sokak'taki bir evde meydana geldi. Yusuf İslam K. ile kendisine küfrettiğini iddia ettiği babası Rakıp K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yusuf İslam K., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla babasını 6 yerinden bıçakladı. Rakıp K. ağır yaralanırken, oğlu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, babasını bıçakladığını söyleyerek ambulans istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Rakıp K. kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Rakıp K.'nin yaralı haldeyken evden aldığı 20 bin TL'yi de hastane polisine teslim ettiği öğrenildi.

Yusuf İslam K., eve gelen polis ekiplerine teslim olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),