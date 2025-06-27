Bursa\'da Orman Yangını Kontrol Altında

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına aldı.

İlçeye bağlı Marmaracık Mahallesi ile Kestel'in Seymen Mahallesi arasındaki ormanlık alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, 2 helikopter, 12 arazöz, 30 araç ve 130 personelle kısmen kontrol altına alınırken çalışmalar karadan devam ediyor.

Ayrıca, yangında mahsur kalan bir kuş yavrusu da ekiplerce kurtarıldı.???????