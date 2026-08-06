Bursa'da Orman Yangınına Hava Desteği - Son Dakika
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Bursa'da Orman Yangınına Hava Desteği

Bursa\'da Orman Yangınına Hava Desteği
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Bursa Osmangazi'deki orman yangınına 3 helikopterle müdahale ediliyor.

3 HELİKOPTER İLE HAVA DESTEĞİ SAĞLANDI

Bursa'da Osmangazi ilçesi Bağlı Mahallesi Uludağ Yolu üzerinde saat 18.00 sıralarında çıkan orman yangınına, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı ve 60 personelle havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor.

Yiğithan HÜYÜK- Murat ÇOBANGİL/ BURSA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Orman Yangınına Hava Desteği - Son Dakika

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