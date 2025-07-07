Bursa\'da Ormana Girişler Yasaklandı

BURSA'da ormana girişler, ekim ayına kadar yasaklandı.

Orman yangınlarının önüne geçmek için alınan önlemler kapsamında Bursa'da ormana girişler yarından itibaren 15 Ekim'e kadar yasaklandı. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler 8 Temmuz – 15 Ekim 2025 tarihleri arasında yasaklanmıştır. İlimizdeki piknik, mesire yerleri ve orman parkları işletmecileri taahhütname ve sözleşme hükümlerine istinaden faaliyetlerine devam etmekle birlikte, bu alanlarda gelişigüzel ateş yaktırmayacak, yangınla ilgili her türlü tedbiri alarak ilgili Orman İşletme Müdürlüğüne bilgi vereceklerdir. Orman kenarından veya içinden geçen yollarda ve orman kenarında mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak ile anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.