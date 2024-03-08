Bursa'da Oto Tamirhanesinde Çıkan Yangında 4 Araç Yandı - Son Dakika
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Bursa'da Oto Tamirhanesinde Çıkan Yangında 4 Araç Yandı

Bursa\'da Oto Tamirhanesinde Çıkan Yangında 4 Araç Yandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan Otosansit 12. Blok'taki oto tamirhanesinde çıkan yangında, tamirhane önünde park halinde bulunan 4 araç zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.

08.03.2024 06:35
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Bursa'da sanayi sitesinde bulunan oto tamirhanesinde çıkan yangında 4 araç yandı.

Yıldırım ilçesi Otosansit 12. Blok'taki oto tamirhanesindeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle tamirhanede çıkan yangın söndürüldü.

Yangında, tamirhane önünde park halinde bulunan 4 araç zarar gördü.

Kaynak: AA

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