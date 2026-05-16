Bursa Büyükşehir Belediyesi Otobüs Şoförü Yasemin Alıç'tan Örnek Davranış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Büyükşehir Belediyesi Otobüs Şoförü Yasemin Alıç'tan Örnek Davranış

16.05.2026 12:31  Güncelleme: 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi BURULAŞ bünyesinde görev yapan otobüs sürücüsü Yasemin Alıç, İnegöl'de yolculuk yapan 70 yaşındaki bir vatandaşın rahatsızlanarak bayılması üzerine soğukkanlılıkla ilk müdahaleyi yapıp, 112 ile iletişime geçerek vatandaşı hastaneye ulaştırdı.

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi BURULAŞ bünyesinde görev yapan otobüs sürücüsü Yasemin Alıç, İnegöl'de yolcu taşıdığı sırada vatandaşlardan birinin rahatsızlanması üzerine örnek bir davranış sergileyerek ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

İnegöl ilçesinde, Yasemin Alıç'ın yolcu taşıdığı 619 numaralı hatta, yolculuk yapan 70 yaşlarındaki bir vatandaş aniden rahatsızlanarak bayıldı. Kriz anında soğukkanlılığını koruyan sürücü Yasemin Alıç, kendi içme suyu ve hijyen malzemeleriyle ilk müdahaleyi yaptı. Aynı zamanda 112 Acil ekipleriyle iletişime geçen Alıç, zaman kaybetmeden güzergah dışına çıkarak, vatandaşı güvenli şekilde İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne ulaştırdı.

"YAPMAM GEREKENİ YAPTIM"

Yaşanan anları anlatan sürücü Yasemin Alıç, olayın çok kısa sürede geliştiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Normal güzergahıma çıktım, Alanyurt köy içine giriş yaptım. İlk durakta yolcularımı aldım, amca da otobüsteydi. Bir iki dakika geçmeden rahatsızlandığını fark ettik. Direksiyonda olduğum için yan tarafımda duran bir beyefendiden yardımcı olmasını rica ettim. Çünkü yolcumuz tamamen baygın haldeydi. Yolcularımdan da arka tarafa doğru ilerlemelerini istedim ki rahat edebilsin. Daha sonra 112'yi aradım. Sürekli iletişim halindeydik. Bir yandan yolcuya simüdahale etmeye çalıştım, diğer yandan da diğer yolcularımın güvenliği için direksiyon hakimiyetimi korudum. Güzergahı değiştirerek direkt acil servise götürdüm ve hastane yetkililerine durumu anlattım. Belki ben de rahatsız olabilirdim, benim ailemden biri de böyle bir durumda olabilirdi. Yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi Otobüs Şoförü Yasemin Alıç'tan Örnek Davranış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:34:52. #.0.5#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi Otobüs Şoförü Yasemin Alıç'tan Örnek Davranış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.