Bursa'da Otobüs ve Araç Çarpıştı: 7 Yaralı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, özel halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Nilüfer ilçesi Bilginler Caddesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 NCY 72 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Ç.K. idaresindeki 16 M 00167 plakalı özel halk otobüsüne yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü ile otobüste bulunan 5 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.