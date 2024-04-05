Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpışması: 9 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpışması: 9 yaralı

Bursa\'da otomobil ile hafif ticari araç çarpışması: 9 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Tolga S. idaresindeki otomobil ile Cüneyt S. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

05.04.2024 00:47  Güncelleme: 00:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tolga S. idaresindeki 16 U 3658 plakalı otomobil, Ovaakça Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde Cüneyt S. yönetimindeki 16 BDL 524 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Trafik, Kaza, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpışması: 9 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Darıca'da Kombi Arızası Sonucu Gaz Sızıntısı Paniği
    02:16 Darıca'da Kombi Arızası Sonucu Gaz Sızıntısı Paniği

    Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen kombi arızası sebebiyle gaz sızıntısı yaşandı. Gazdan etkilenen 4 kişiye ambulansta oksijen verilirken, vatandaşlar panikle sokağa çıktı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Edirne'de 5 Bin Kişi Selimiye Camii'nde İftar Yaptı
    02:14 Edirne'de 5 Bin Kişi Selimiye Camii'nde İftar Yaptı

    Edirne Valiliği tarafından düzenlenen iftar programına Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da katılımıyla 5 bin kişi bir araya geldi. Balkanlardan gelen misafirlerin de katıldığı programda, konser ve ilahi dinletisi yapıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konuşmasında birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

  • İzmir'de Polis Ekipleri İlkokul Öğrencilerine Mesleği Tanıttı
    01:36 İzmir'de Polis Ekipleri İlkokul Öğrencilerine Mesleği Tanıttı

    İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis ekipleri, Bayraklı Ömer Özkan İlkokulu'nda 1. sınıf öğrencilerine polislik mesleğini anlatarak mesleği sevdirdi. Emniyet mensupları, çocuklara polislik mesleğinin özelliklerini ve görevlerini anlattıktan sonra minikler polis ATV'sine binerek keyifli anlar yaşadı.

  • Ordu'da Emniyet Personeli Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl Dönümünde Müzik Dinletisi Sundu
    01:33 Ordu'da Emniyet Personeli Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl Dönümünde Müzik Dinletisi Sundu

    Ordu'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, emniyet personeli müzik dinletisi sundu. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Türk Polis Teşkilatının önemine vurgu yaparak, polislerin üstesinden gelemeyecekleri hiçbir sorun olmadığını belirtti. Programa katılan Vali Muammer Erol, şef Ata Bahri Çağlayan'a teşekkür belgesi verdi.


23:22 Tayvan’daki 7,4’lük depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı Tayvan'daki 7,4'lük depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
22:35 Beşiktaş’taki yangın faciasında gözaltı sayısı 11’e çıktı Beşiktaş'taki yangın faciasında gözaltı sayısı 11'e çıktı
21:54 AK Parti’nin itirazı üzerine oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa’da seçimi CHP kazandı AK Parti'nin itirazı üzerine oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da seçimi CHP kazandı
21:25 Son saldırı bardağı taşırdı Biden, İsrail’e yardım için Netanyahu’ya şart koştu Son saldırı bardağı taşırdı! Biden, İsrail'e yardım için Netanyahu'ya şart koştu
20:07 CHP’nin 174 oy farkla kazandığı Ardahan’da seçimlerin yenilenmesi kararı CHP'nin 174 oy farkla kazandığı Ardahan'da seçimlerin yenilenmesi kararı
00:36 CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin’in oğlu ofisinde ölü bulundu CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in oğlu ofisinde ölü bulundu
23:17 Özrü kabahatinden büyük Santos’un sözleri Beşiktaşlıları deli edecek Özrü kabahatinden büyük! Santos'un sözleri Beşiktaşlıları deli edecek
23:05 Çağdaş Atan’dan çok konuşulacak maç sonu yorumu: Beraberliğe sevinmedim Çağdaş Atan'dan çok konuşulacak maç sonu yorumu: Beraberliğe sevinmedim
20:38 9 günlük bayram tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olacak 9 günlük bayram tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
19:18 AK Parti’den Özlem Zengin’in görevden alındığı iddialarına yalanlama: Görevinin başında AK Parti'den Özlem Zengin'in görevden alındığı iddialarına yalanlama: Görevinin başında
18:43 Kur’an-ı Kerim yakma provokatörü Momika, kaçtığı Norveç’te tutuklandı Kur'an-ı Kerim yakma provokatörü Momika, kaçtığı Norveç'te tutuklandı
17:46 Cezaevi firarisi, eşini öldürmek için gittiği evde polisi görünce kendini vurdu Cezaevi firarisi, eşini öldürmek için gittiği evde polisi görünce kendini vurdu
17:21 Acun Ilıcalı, Haluk Yürekli’nin iddialarına öfke kustu: Adi, yalan ve iftira Acun Ilıcalı, Haluk Yürekli'nin iddialarına öfke kustu: Adi, yalan ve iftira
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 02:21:33. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpışması: 9 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement