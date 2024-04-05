Bursa\'da otomobil ile hafif ticari araç çarpışması: 9 yaralı

Edirne'de 5 Bin Kişi Selimiye Camii'nde İftar Yaptı

Edirne Valiliği tarafından düzenlenen iftar programına Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da katılımıyla 5 bin kişi bir araya geldi. Balkanlardan gelen misafirlerin de katıldığı programda, konser ve ilahi dinletisi yapıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konuşmasında birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı.