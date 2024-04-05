Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
Tolga S. idaresindeki 16 U 3658 plakalı otomobil, Ovaakça Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde Cüneyt S. yönetimindeki 16 BDL 524 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpışması: 9 yaralı - Son Dakika
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen kombi arızası sebebiyle gaz sızıntısı yaşandı. Gazdan etkilenen 4 kişiye ambulansta oksijen verilirken, vatandaşlar panikle sokağa çıktı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edirne Valiliği tarafından düzenlenen iftar programına Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da katılımıyla 5 bin kişi bir araya geldi. Balkanlardan gelen misafirlerin de katıldığı programda, konser ve ilahi dinletisi yapıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konuşmasında birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis ekipleri, Bayraklı Ömer Özkan İlkokulu'nda 1. sınıf öğrencilerine polislik mesleğini anlatarak mesleği sevdirdi. Emniyet mensupları, çocuklara polislik mesleğinin özelliklerini ve görevlerini anlattıktan sonra minikler polis ATV'sine binerek keyifli anlar yaşadı.
Ordu'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, emniyet personeli müzik dinletisi sundu. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Türk Polis Teşkilatının önemine vurgu yaparak, polislerin üstesinden gelemeyecekleri hiçbir sorun olmadığını belirtti. Programa katılan Vali Muammer Erol, şef Ata Bahri Çağlayan'a teşekkür belgesi verdi.
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