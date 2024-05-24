Bursa'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Bursa\'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Kazanın nedeni yağış nedeniyle kayganlaşan yol olarak belirtildi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise belediye binasında düzenlenen törenin ardından defnedilecek.

24.05.2024 15:27
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Küçükbalıklı Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Sedat Sungur (31) idaresindeki 61 ABE 166 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Necati Turan'ın kullandığı 16 JMM 55 plakalı SUV tipi otomobille çarpıştı.

Hurdaya dönen araçtaki sürücü Sungur ile Hasan Alper (41) kaza yerinde yaşamını yitirdi, diğer otomobilin sürücüsü Turan ise yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığında çalışan Sungur ile Alper'in cansız bedenleri ise Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre polis ekiplerince tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Sungur ve Alper için belediyede tören düzenlendi

Sedat Sungur ve Hasan Alper'in cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından iş yerlerinin de bulunduğu Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası'nın bahçesine getirilerek tören yapıldı.

Aileleri ve çalışma arkadaşlarından helallik alınmasının ardından cenaze namazlarının kılındığı törene, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mehmet Yıldız, Ulaşım Dairesi Başkanı Rüştü Şanlı, Yol İşleri Şube Müdürü İsmail Gümüş ile çok sayıda belediye personeli katıldı.

Alper'in cenazesi Yenişehir ilçesi kırsal Burcun Mahallesi'nde, Sungur'un cenazesi de aynı ilçenin Mecidiye Mahallesi'nde ikindi vakti toprağa verilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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