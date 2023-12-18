Bursa\'da otomobil takla attı, 3 kişi yara almadan kurtuldu

BURSA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımdaki elektrik direğine çarpıp takla atarak durdu. Elektrik direği çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobilin üstüne devrilirken, araçtaki 3 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 13.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi Mudanya Yolu Caddesi Sırameşeler Metro İstasyonu yakınında meydana geldi. Şehir merkezinden Mudanya istikametine seyir halinde olan, Muhammet Demirarar idaresindeki 34 ENA 109 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, kaldırımdaki elektrik direğine çarparak takla attı. Kaldırımda ters dönerek duran otomobilin üzerine elektrik direği devrilirken, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu. 3 kişi takla atan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil çekici ile kaldırımdan kaldırılırken, UEDAŞ ekipleri de devrilen elektrik direğinin tamiri için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)