Bursa'nın Yıldırım ilçesinde seyir halindeki otomobilden hafif ticari araca pompalı tüfekle ateş edildi.
Ulus Mahallesi'nde 16 L 3455 plakalı otomobildeki şüpheliler, Barış V. idaresindeki 16 AHS 503 plakalı hafif ticari araca ateş ederek olay yerinden kaçtı.
Araçta bulunan Barış V. ile kardeşi Azad V. olayı yara almadan atlatırken bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulunurken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Otomobilden Hafif Ticari Araca Ateş Açıldı - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran'ın, Şırnak İli Nusaybin yolu istikametinde görevli oldukları araç ile geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olduğunu açıkladı. Daha önce İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında da koruma ekibinden polis memuru Fırat Der şehit olmuş, 2'si polis 3 kişi yaralanmıştı.
Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Kelleci Mahallesi için yapacakları 'Kelleci Mahallesi Sosyal Hizmet Binası' projesini açıkladı. Başkan Atlı, 'Mahallelerimize yakışır projeler geliştirmeye devam ediyoruz' diye konuştu.
Gençlerbirliği, Kocaelispor'la karşılaşacak olan Trendyol 1. Lig'in 27. hafta maçları başlıyor. Haftanın açılış karşılaşması Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. İşte haftanın programı: Gençlerbirliği-Kocaelispor, Teksüt Bandırmaspor-Eyüpspor, Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK, Göztepe-Ankara Keçiörengücü, Bodrum FK-Boluspor, Erzurumspor FK-Tuzlaspor, Ümraniyespor-Adanaspor, Bitexen Giresunspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Sakaryaspor-Altay.
Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, DAİMFED Teknik Müşaviri Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu'nun Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Dekanlığına atanmasını gurur verici bir gelişme olarak değerlendirdi. Karslıoğlu, Beycioğlu'na başarılar diledi ve ATÜ ile DAİMFED arasında yapılacak ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti. Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu ise DAİMFED'in inşaat sektörünün tüm bileşenlerini bir araya getiren bir federasyon olduğunu ve bu grubun bir üyesi olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Ayrıca, Mühendislik Fakültesi ile iş birliğinin devam edeceğini ve çağdaş bilgiye dayalı, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş mühendisler yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarımda verimliliği artırmak ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için çiftçilerin vahşi sulama yöntemlerini bırakarak, damlama sulama ve yağmurlama gibi modern sulama yöntemlerine geçiş yapmaları gerektiğini belirtti. Doğan, çiftçilere faizsiz kredi ve hibe desteği sağlanması çağrısında bulundu ve modern sulama sistemlerine geçişin sürdürülebilir tarım için önemli olduğunu vurguladı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 4 bin 146 şahıs sorgulandı. Uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca bin 354 araç, 257 umuma açık yer, 4 AVM, 82 metruk yapı, 85 okul çevresi ve 76 park-bahçe ile 84 işletme kontrol edildi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Denizlililer Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi. Dernek üyelerine bugüne kadar kentte yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında bilgi veren Başkan Günel, 'Beş yıl boyunca Kuşadası için pandemi ve ekonomik kriz demeden bütün gücümüzle çalıştık. Bugüne kadar Kuşadası'nda yapılamaz denen birçok projeyi hayata geçirdik' dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus ilçesi Bağlar Mahallesi'nde düzenlenen iftar yemeği programına katıldı. Başkan Seçer, 'Sizleri kimseye muhtaç etmemek için, devlet karşısında herkesin onurlu bir yurttaş olduğunu göstermek için buradayız' dedi.
ANKA HABER AJANSI 14 MART PERŞEMBE GÜNDEMİ
Arap ve Afrika ülkelerinden yola çıkıp, kuzeye göç eden leyleklerin Hatay'da binlercesi görülmeye başlandı. Leyleklerin göç yolculuğu adeta görsel şölen oluşturdu. Kuş gözlemcisi Erol Yüksek, 'Müthiş bir leylek göçü var şu an, binlercesi geliyor. Daha önce burada dinleniyorlardı ama şu an durmadılar, yollarına devam ettiler, çok güzel bir manzara' dedi.
Altınbaş Üniversitesi Bahçelievler Medical Park Hastanesinde görevli sağlık personeli, azalan kan stoklarına dikkati çekmek ve kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak için kampanya başlattı.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 6-13 Mart tarihleri arasında uyuşturucu konularıyla ilgili 21 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?