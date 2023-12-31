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Bursa'da Otomobilin Elektrikli Motosiklete ve Polis Aracına Çarpması Sonucu 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da Otomobilin Elektrikli Motosiklete ve Polis Aracına Çarpması Sonucu 4 Kişi Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil elektrikli motosiklete çarptıktan sonra polis aracına çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ve motosiklet sürücüsü ile birlikte 2 polis memuru yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa\'da Otomobilin Elektrikli Motosiklete ve Polis Aracına Çarpması Sonucu 4 Kişi Yaralandı
31.12.2023 - 22:49,
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin, elektrikli motosiklet ile polis aracına çarpması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Y.Y. yönetimindeki 10 ACL 457 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak A.H. idaresindeki elektrikli motosiklete ardından 16 A 8573 plakalı polis aracına çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Y.Y, motosiklet sürücüsü A.H, polis memurları A.Ç. ile M.Ş. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bursa'da Otomobilin Elektrikli Motosiklete ve Polis Aracına Çarpması Sonucu 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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