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Bursa'da park halindeki otobüs yandı

Bursa\'da park halindeki otobüs yandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park halindeki bir otobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınırken, otobüsün kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

01.02.2024 11:57
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park halindeki bir otobüs yandı.

Veysel Karani Mahallesi Vize Sokak'ta otobüs park alanındaki 34 HMN 156 plakalı araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede otobüsün tamamını saran alevlere Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, park alanındaki diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.

Otobüsün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

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