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Bursa'da park halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Bursa'da park halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü

Bursa\'da park halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde park halindeki bir otobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda otobüs kullanılamaz hale geldi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

01.02.2024 12:12
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BURSA'da park halindeki otobüste çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü; araç kullanılamaz hale geldi.

Yıldırım ilçesi Veysel Karani Mahallesi Vize Sokak'taki otobüs parkında bulunan otobüste, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgede çok sayıda ekip gönderildi. 30 dakikalık müdahale ile yangın söndürülürken; otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bursa'da park halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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