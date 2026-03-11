Bursa'da Parkta Bıçaklı Kavga - Son Dakika
Bursa'da Parkta Bıçaklı Kavga

Bursa\'da Parkta Bıçaklı Kavga
11.03.2026 04:49
Bursa'da parkta çıkan kavgada 16 yaşındaki Ş.T. bıçakla yaralandı, saldırgan kaçtı.

BURSA'da iki kişi arasında parkta çıkan kavgada Ş.T. (16), kolundan ve bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Mudanya ilçesi Burgaz Mahallesi Atatürk Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ş.T. ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda Ş.T., kolundan ve bacağından aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Saldırgan olayın ardından kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ş.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla önce Mudanya Devlet Hastanesi'ne ardından da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Kavga, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Parkta Bıçaklı Kavga - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bursa'da Parkta Bıçaklı Kavga - Son Dakika
