Bursa'da Polis Memuru İki Farklı Suçtan Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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Bursa'da Polis Memuru İki Farklı Suçtan Hapis Cezasına Çarptırıldı

Bursa\'da Polis Memuru İki Farklı Suçtan Hapis Cezasına Çarptırıldı

Bursa'da, okul müdiresi olan tek çocuğunun annesi eski karısını ve onun arkadaşını silahla vurarak öldüren polis memuru, istinafta görülen davada iki farklı suçtan daha hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa, olayda yaralanan bir genç kıza yönelik eylemi nedeniyle 'olası kastla yaralama' suçundan 4 yıl, 'kamu malına zarar verme' suçundan da 1 yıl hapis cezası verildi.

08.05.2024 13:08
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Bursa'da, okul müdiresi olan tek çocuğunun annesi eski karısını ve onun arkadaşını silahla vurarak öldüren, olay yerindeki bir genç kızı yaralayan polis memuru, istinafta görülen davada iki farklı suçtan daha hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bilal Ağır (51), cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

İddia makamı önceki celse verdiği mütalaasını tekrar etti.

Söz verilen sanık, maktullere, olaylara kızının dahil edilmesini istemediğini söylediğini belirterek, "Bu olayda kimseyi takip etmedim. Baskı yapmadım. Tasarlama ya da plan yapmadım. Böyle olmasını istemezdim. Hepsi tesadüfen olan şeylerdir. Gün içinde 300-400 kilometre yol yapan birisiyim. Başkanlarına göre birilerini daha sık görme ihtimalim mevcuttur. Kimi kötülük üstüne kötülük yapar bir şey olmaz, kimisi tek hatasından dolayı lanetlenir. Benim yapmadığım şeyleri bana yüklüyorlar, bunları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Heyet, sanık Ağır'a, olayda yaralanan Şeyma Ünlü'ye yönelik eylemi nedeniyle "olası kastla yaralama" suçundan 4 yıl, "kamu malına zarar verme" suçundan da 1 yıl hapis cezasına hükmetti.

Sanığa, eski eşi Yasemin Ağır'a karşı eylemi nedeniyle "boşandığı eşe karşı tasarlayarak öldürme", Yahya Aydın'a yönelik eylemi dolayısıyla da "tasarlayarak öldürme" suçlarından verilen hüküm ise değişmedi.

Olay

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde 12 Şubat 2022'de, bir çocuk annesi Sakarya Ortaokulu Müdürü Yasemin Ağır (45) ile arkadaşı Yahya Aydın (48), bulundukları aracı durduran polis memuru Bilal Ağır (50) tarafından tabancayla vurularak öldürülmüş, seken kurşunlar nedeniyle olay yerinde bulunan Şeyma Ünlü yaralanmıştı. Çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilen olayın ardından polise teslim olan Bilal Ağır tutuklanmıştı.

Sanık hakkında, "tasarlayarak eski eşi öldürme" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet, "olası kasıtla nitelikli yaralama" suçundan ise 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açılmıştı.

Tutuklu sanık Bilal Ağır, Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda eski eşi Yasemin Ağır'a karşı eylemi nedeniyle "boşandığı eşe karşı tasarlayarak öldürme", Yahya Aydın'a yönelik eylemi dolayısıyla da "tasarlayarak öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı.

Heyet, sanık hakkında "yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından ise hüküm kurulmasına yer olmadığına karar vermişti.

Kaynak: AA

Bursa, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Polis Memuru İki Farklı Suçtan Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika

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