Bursa\'da polisten kaçan şüpheliyi yakalayan esnaf ödüllendirildi

Muş'ta çiftçilere kuru fasulye ve nohut tohumu dağıtıldı

Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen TAKE Projesi kapsamında çiftçilere yüzde 75 hibe ile kuru fasulye ve nohut tohumu dağıtıldı. Bu proje ile tarım arazilerinin verimliliği artırılmak ve çiftçilerin gelir düzeyi yükseltilmek hedefleniyor. Törende 80 çiftçiye 25 bin 750 kilogram tohum dağıtıldı. Muş Valisi Avni Çakır, tarımın bölgenin sürdürülebilirliği ve kalkınması için önemli olduğunu belirterek, çiftçilere farklı ürün alternatifleri sunulması ve teknik destek sağlanması gerektiğini vurguladı.