Bursa'da polisten kaçarken kaza yapan zanlının çantasından uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da polisten kaçarken kaza yapan zanlının çantasından uyuşturucu çıktı

Bursa\'da polisten kaçarken kaza yapan zanlının çantasından uyuşturucu çıktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak motosikletiyle kaçarken kaza yapan yabancı uyruklu şüphelinin çantasında 1 kilo 54 gram uyuşturucu ele geçirildi.

17.07.2024 23:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak motosikletiyle kaçarken kaza yapan yabancı uyruklu şüphelinin çantasında 1 kilo 54 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik şok denetim gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, Maltepe Mahallesi 2. Yağız Sokak'ta şüphe üzerine 46 MA 0321 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, motosikletiyle kaçarken Yıldırım ilçesi Kurtbasan Caddesi'nde bir araca çarptı.

Kazanın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan Bakri D, ekiplerce yakalandı.

Yabancı uyruklu şüphelinin üzerinde ve motosikletin yan çantasında yapılan aramada 1 kilo 54 gram uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1800 lira ile uyuşturucu satışında kullanılan çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da polisten kaçarken kaza yapan zanlının çantasından uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Birçok kuruma yeni atamalar yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Birçok kuruma yeni atamalar yapıldı
23:00 Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı Yunan şarkıcıyı kentten kovdu Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı Yunan şarkıcıyı kentten kovdu
21:25 Mustafa Sarıgül’den kaset iddiası sonrası yeni açıklama: Leşlerin heveslerini kursaklarında bırakacağım Mustafa Sarıgül'den kaset iddiası sonrası yeni açıklama: Leşlerin heveslerini kursaklarında bırakacağım
20:43 TSK ile ilgili sözleri duyan emniyet amirinden anında müdahale TSK ile ilgili sözleri duyan emniyet amirinden anında müdahale
17:35 Merkez Bankası’ndan Türk lirası mevduatı destekleyecek yeni adım Merkez Bankası'ndan Türk lirası mevduatı destekleyecek yeni adım
23:24 Ergin Ataman, Fenerbahçe’ye demediğini bırakmadı: Benim tek yaptığım onları yenmek Ergin Ataman, Fenerbahçe'ye demediğini bırakmadı: Benim tek yaptığım onları yenmek
23:04 154 kiloluk anne 10 yaşındaki oğlunun üzerine oturarak öldürdü 154 kiloluk anne 10 yaşındaki oğlunun üzerine oturarak öldürdü
22:24 İlk günden tartışmalara dahil oldu Allan Saint-Maximin’den Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarına bomba yanıt İlk günden tartışmalara dahil oldu! Allan Saint-Maximin'den Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarına bomba yanıt
21:59 Galatasaray, Özgür Baran Aksaka’yı PFC Arda Kardzhali 1924’e kiraladı Galatasaray, Özgür Baran Aksaka'yı PFC Arda Kardzhali 1924'e kiraladı
21:28 Beşiktaş, hazırlık maçında Shaktar Donetsk’e 1-0 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında Shaktar Donetsk'e 1-0 mağlup oldu
20:32 Apartmana kabusu yaşatan adamı öfkeli komşular az kalsın öldürüyordu Apartmana kabusu yaşatan adamı öfkeli komşular az kalsın öldürüyordu
20:13 Fazla kilolarıyla gündem olmuştu Ndombele’den çok konuşulacak Galatasaray itirafı Fazla kilolarıyla gündem olmuştu! Ndombele'den çok konuşulacak Galatasaray itirafı
20:09 FBI’ın saldırgan hakkında yaptığı açıklama kafaları karıştırdı FBI'ın saldırgan hakkında yaptığı açıklama kafaları karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 01:08:03. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da polisten kaçarken kaza yapan zanlının çantasından uyuşturucu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement