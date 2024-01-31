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Bursa'da Roma dönemine ait 297 sikke ve 30 tarihi obje satmaya çalışan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da Roma dönemine ait 297 sikke ve 30 tarihi obje satmaya çalışan 2 kişi yakalandı

Bursa\'da Roma dönemine ait 297 sikke ve 30 tarihi obje satmaya çalışan 2 kişi yakalandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde 297 adet tarihi sikke ve 30 tarihi obje ile birlikte ruhsatsız bir tabanca ve 7 mermi ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edilecek.

31.01.2024 18:36  Güncelleme: 18:38
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BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Roma dönemine ait 297 adet tarihi sikke ile 30 tarihi objeyi satmak isteyen 2 kişiyi yakaladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet savcılığından alınan izinle ellerinde bulunan Roma dönemine ait tarihi sikke ile objeleri satmak isteyen A.M. (44) ve M.A.D. (30), teknik ve fiziki takibe alındı. Jandarma, tarihi eserleri satmak için merkez Nilüfer ilçesi Atlas Mahallesi'ne gelen şüphelileri, yanlarında getirdikleri Roma dönemine ait 297 adet tarihi sikke ile 30 tarihi objeler ile yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, ruhsatsız bir adet tabanca ve silaha ait 7 mermi ele geçirdi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulamaları devam eden şüpheliler, 'tarihi eser kaçakçılığı' suçundan adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bursa'da Roma dönemine ait 297 sikke ve 30 tarihi obje satmaya çalışan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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