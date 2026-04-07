Bursa'da Rüşvet Ağı: Hüseyin Gür'ün Karanlık Rolü Ortaya Çıktı

Bursa'da emniyet güçlerinin titizlikle yürüttüğü teknik ve fiziki takip raporları, HTS kayıtları ve tanık ifadeleri, Hüseyin Gür'ün belediyelerin üst düzey yöneticileri ile müteahhitler arasında karanlık bir aracı rolü üstlendiğini gözler önüne seriyor. Resmiyette herhangi bir dernek kaydı bulunmayan ve malullük aylığı alan Gür'ün, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi koridorlarında gölge başkan gibi hareket ettiği, milyon dolarlık rüşvet pazarlıklarını yönettiği ve imar usulsüzlüklerine kılıf uydurduğu tespit edildi.

Soruşturma dosyasına giren belgelere göre, Hüseyin Gür, Nilüfer ilçesindeki devasa inşaat projelerinin usulsüz ruhsatlandırma süreçlerinde başrolü oynadı. Tapu kayıtları üzerinde yapılan incelemelerde, Gür'ün üzerine kayıtlı 3 adet lüks konut bulunduğu belirlendi ve bu dairelerin doğrudan rüşvet suçuna ilişkin elde edildiği değerlendiriliyor. Hüseyin Gür'ün içerisinde yer aldığı kirli ağ, CMK 135 tedbirine takıldı ve telefon görüşmeleri rüşvet çarkının nasıl işlediğini ve şantaj savaşlarını deşifre etti.

Emniyet ekipleri, Hüseyin Gür'ü adım adım izleyerek belediyelerdeki nüfuzunu belgeledi. Fiziki takiplerde Gür'ün, belediye binalarına girip çıktığı, kritik departmanlarda bulunduğu ve özel toplantılar gerçekleştirdiği tespit edildi. Soruşturmanın en sarsıcı kısımlarından biri, tanık ifadeleri oldu. Kutludeniz İnşaat yetkilisi Erdal Aydın'ın ifadelerine göre, Hüseyin Gür, emsal artışı için 15 milyon Dolar talep etti ve bu rakam 10 milyon Dolar olarak anlaşıldı, rüşvetin bir kısmı nakit, bir kısmı daire olarak ödendi.

MASAK raporları ve HTS analizleri, ifadeler ve fiziki takiplerle örtüştü. Hüseyin Gür'ün, kritik imar değişiklikleri ve ruhsat onay tarihlerinde yoğun telefon trafiğinde olduğu ve rüşvet ağıyla koordine ettiği belgelendi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonlarda, aralarında belediye başkanı Mustafa Bozbey'in de bulunduğu 57 kişi gözaltına alındı ve suça konu işlem hacminin 15 milyar 951 milyon TL olduğu belirlendi. Şüpheliler, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve mal varlıklarını aklamak suçlarına karıştıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi.