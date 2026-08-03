Bursa'da Rüşvet Davası Devam Ediyor

Bursa'da belediyedeki imar süreçleri üzerinden rüşvet alındığı iddialarına ilişkin eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bursa 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Turgay Erdem, bazı tutuksuz sanıklar ve başka dosyadan tutuklu sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Nesrin P, soruşturmanın başlangıcında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren inşaat firması sahibi sanık Emin A'nın yanında çalıştığı sırada Erdem'in seçim ofisine gittiklerini ve pasta kutusu götürdüklerini anlattı.

Kutunun içinde ne olduğunu bilmediğini dile getiren Nesrin P, daha sonra çıktıklarında arabada telefonla konuşan Emin A'nın, "Of, yine çok para istediler" şeklinde ifadeler kullandığını dile getirdi.

Tanık Güney G. de Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Şevket İ. ile inşaata başladıklarını, Şevket İ'nin bu projeden Turgay Erdem'e villa sattığını aktardı.

Bu kapsamda ödemenin bir kısmı olarak Emin A'ya ait şirket adına 1 milyon lira bedelli çek aldığını belirten Güney G, Erdem'in 2023 yılında eve yerleştiğini, belediye başkanlığı sona erdikten sonra 2025'te villayı üzerine aldığını ifade etti.

Diğer 15 tanığın da dinlenilmesinin ardından söz verilen Turgay Erdem, bahsedilen çekin bu şekilde kullanıldığını iddianamede öğrendiğini dile getirdi.

Eşinin Bulgaristan vatandaşlığı bulunduğunu, yapacakları bir aile ziyaretinin kaçma şüphesi olarak görüldüğünü belirten Erdem, davanın açılacağını daha önceden tahmin ettiklerini, kendisini ifade etmek için burada bulunma arzusunun olduğunu söyledi.

Kalp yetmezliği bulunduğunu ve riskli bir konumda yaşamını sürdürmeye çalıştığını öne süren Erdem, tahliyesini talep etti.

Ara mütalaasını açıklayan savcı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından haklarında dava açılan, İçişleri Bakanlığınca geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 63 sanıklı Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava dosyasının, devam eden bu davayla birleştirilmesine yönelik taleplerin değerlendirilmesi için dosyanın mahkemelerine gönderilmesini talep etti.

Sanık ve avukatların beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava dosyasının, devam eden bu davayla birleştirilmesine yönelik taleplerin değerlendirilmesi için ilgili mahkemeye müzekkere yazılarak dosyanın gönderilmesini ve celse arasında birleştirmeye yönelik değerlendirme yapılmasını kararlaştırdı.

Sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması ve dijital materyallerin iadesine yönelik taleplerin reddine karar veren heyet, Turgay Erdem'in tutukluluğunun devamına hükmetti.

Duruşma ekime ertelendi.

Soruşturma süreci

Bursa'da geçen yıl 10 Ekim'de düzenlenen operasyonun ardından Erdem'in aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve imar kirliliğine neden olma" suçlamalarıyla soruşturma yürütülmüştü.

Tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile dönemin Nilüfer Belediyesi imar müdürü Ayşegül E, yapı denetim firması sahibi Tamer İ, belediye çalışanları Serkan Ç, Muttalip K, Alaattin A, iş insanı Mehmet Fatih Ç, Şemsi O, Fırat Y. ile tutuksuz Namık Ziya M, Ufuk T, Mehmet Ziya A, Serkan B, Ekrem P, Şener A, Berk O, iş insanı Hulusi K, firma çalışanı Ersel Ç, mühendis Metin Yaşar Ç, Mustafa A. ve Emin A. hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanmıştı.

Birçok olay ve tespite yer verilen iddianamede, "örgüt lideri" Turgay Erdem ile "örgüt yöneticileri" Tamer İ. ve Ayşegül E.'nin 2018-2024 yıllarındaki eylemleri nedeniyle "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan 10'ar yıla kadar hapis, "rüşvet almak" suçundan 11 kez 12'şer yıla kadar hapis ve "imar kirliliğine neden olma" suçundan 10 kez 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Diğer sanıkların da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "rüşvet almak", "rüşvet vermek", "rüşvet suçunun işlenmesine aracılık etmek", "imar kirliliğine neden olmak" gibi suçlardan farklı miktarlarda cezalandırılmaları talep edilmişti.