Düğünde pes dedirten takı! Damat görüntüleri tek tek incelemeye başladı - Son Dakika
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Düğünde pes dedirten takı! Damat görüntüleri tek tek incelemeye başladı

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Denizli'de düğünde takılan altınların bir kısmını bozdurmak için kuyumcuya giden damat, karşılaştığı manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Takıların arasından altın kurdelesine iliştirilmiş 5 TL çıkarken, şaşkın damat bunu yapan kişiyi bulmak için kamera kayıtlarını incelemeye başladı.

Denizli'de dünyaevine giren bir damat, düğün merasiminin ardından takıların bir bölümünü nakde çevirmek amacıyla kuyumcunun yolunu tuttu. Ancak kuyumcunun takıları ayırdığı esnada şoke edici bir olay gün yüzüne çıktı.

Davetlilerden birinin düğün kalabalığından ve telaşından faydalanarak, çeyrek veya gram altınlarda kullanılan kırmızı kurdeleye altın yerine 5 TL taktığı anlaşıldı.

Düğünde pes dedirten takı! Damat görüntüleri tek tek incelemeye başladı

KAMERA KAYITLARI İNCELEMEYE ALINDI

Kuyumcuda yaşanan bu ilginç olay karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan damat, söz konusu takıyı takan davetlinin kim olduğunu bulmak için harekete geçti.

Altın görünümü verilerek takılan 5 TL'nin sahibini merak eden damadın, düğün anına ait kamera görüntülerini saniye saniye izleyerek o kişiyi tespit etmeye çalıştığı öğrenildi.

Denizli, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Düğünde pes dedirten takı! Damat görüntüleri tek tek incelemeye başladı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • pjm6j8hwgp pjm6j8hwgp:
    diyelim buldun tespitte ettin ne lacak 1 0 Yanıtla
  • Şaban Yıldırım Şaban Yıldırım:
    Selam'ı sabahı kesecek.. 0 0 Yanıtla
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