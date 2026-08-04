Fatma Soydaş'tan mesaj var! Cezaevi şartları ağır geldi

Sosyal medya platformlarında yayınladığı içerikler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Fatma Soydaş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soydaş hakkında “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak” suçlamasıyla yasal işlem yürütüldüğü öğrenilmişti.

"PİŞMAN MIYIM? EVET"

Gazeteci Olgun Kızıltepe'nin edindiği bilgiye göre; demir parmaklıklar arkasından yakınları kanalıyla bir mesaj ileten Soydaş, cezaevi koşullarına dikkat çekerek pişmanlığını dile getirdi. Soydaş mesajında "Burada tutsak olmak çok zor. Özgürlüğün kıymetini daha iyi anlıyorsunuz" ifadelerine yer verdi.

"TAHLİYEMİ İSTİYORUM VE BUNDAN SONRA..."

Yaptıklarından dolayı pişman olduğunu ifade eden Soydaş, "Yaptıklarımdan dolayı pişman mıyım? Evet... Tahliyemi istiyorum ve bundan sonra mütevazi bir hayat süreceğimin sözünü veriyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılık, Soydaş’ın TikTok ve Instagram hesaplarından yaptığı paylaşımların Türk Ceza Kanunu’nun 216/3. maddesinde düzenlenen “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçunu oluşturduğunu değerlendirdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre yürütülen araştırmalar sonucunda şüphelinin İstanbul’da bulunduğu tespit edildi. Bu tespitin ardından şüphelinin gözaltına alınması için talimat verildi. Başsavcılık açıklamasında soruşturma işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

HESAPLARA ERİŞİM ENGELİ

Suç teşkil ettiği değerlendirilen paylaşımlara ilişkin sosyal medya hesapları hakkında da ayrı bir karar alınırken, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği 21 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/8361 D.İş sayılı kararıyla Soydaş’ın hesaplarına erişimin engellenmesine hükmetti. Başsavcılık, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Fatma Soydaş isimli sosyal medya kullanıcısının ‘fffatmaase_’ ismi ile TikTok ve Instagram hesaplarından yapmış olduğu paylaşım içeriklerinin TCK 216/3. maddesinde tanımlanan ‘Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama’ suçunu oluşturması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır."

SARAL: TÜRKİYE DİN DÜŞMANLARININ CİRİT ATACAĞI ÜLKE DEĞİLDİR

Gözaltı kararının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Soydaş’ın paylaşımlarına sosyal medya hesabından tepki göstererek, “Gözaltı kararı ve sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engeli isabetli ve yerindedir” dedi ve açıklamasını şöyle sürdürdü: “İnancımıza hakareti ucuz ve tiksindirici içeriklerle pazarlamaya çalışan sapkın zihniyetler bilmelidir ki Türkiye, din düşmanlarının cirit atacağı bir ülke değildir.”