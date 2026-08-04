Fatma Soydaş'tan mesaj var! Cezaevi şartları ağır geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatma Soydaş'tan mesaj var! Cezaevi şartları ağır geldi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan içerik üreticisi Fatma Soydaş, cezaevinden yakınları aracılığıyla mesaj gönderdi. Yaptıklarından pişman olduğunu belirten Soydaş, "Özgürlüğün kıymetini daha iyi anlıyorsunuz" diyerek tahliye olmak istediğini belirtti.

Sosyal medya platformlarında yayınladığı içerikler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Fatma Soydaş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soydaş hakkında “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak” suçlamasıyla yasal işlem yürütüldüğü öğrenilmişti.

"PİŞMAN MIYIM? EVET"

Gazeteci Olgun Kızıltepe'nin edindiği bilgiye göre; demir parmaklıklar arkasından yakınları kanalıyla bir mesaj ileten Soydaş, cezaevi koşullarına dikkat çekerek pişmanlığını dile getirdi. Soydaş mesajında "Burada tutsak olmak çok zor. Özgürlüğün kıymetini daha iyi anlıyorsunuz" ifadelerine yer verdi. 

Fatma Soydaş'tan mesaj var! <a class='keyword-sd' href='/cezaevi/' title='Cezaevi'>Cezaevi</a> şartları ağır geldi

"TAHLİYEMİ İSTİYORUM VE BUNDAN SONRA..."

Yaptıklarından dolayı pişman olduğunu ifade eden Soydaş, "Yaptıklarımdan dolayı pişman mıyım? Evet... Tahliyemi istiyorum ve bundan sonra mütevazi bir hayat süreceğimin sözünü veriyorum" dedi. 

Fatma Soydaş'tan mesaj var! Cezaevi şartları ağır geldi

NE OLMUŞTU? 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılık, Soydaş’ın TikTok ve Instagram hesaplarından yaptığı paylaşımların Türk Ceza Kanunu’nun 216/3. maddesinde düzenlenen “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçunu oluşturduğunu değerlendirdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre yürütülen araştırmalar sonucunda şüphelinin İstanbul’da bulunduğu tespit edildi. Bu tespitin ardından şüphelinin gözaltına alınması için talimat verildi. Başsavcılık açıklamasında soruşturma işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Fatma Soydaş'tan mesaj var! Cezaevi şartları ağır geldi

HESAPLARA ERİŞİM ENGELİ 

Suç teşkil ettiği değerlendirilen paylaşımlara ilişkin sosyal medya hesapları hakkında da ayrı bir karar alınırken, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği 21 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/8361 D.İş sayılı kararıyla Soydaş’ın hesaplarına erişimin engellenmesine hükmetti. Başsavcılık, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Fatma Soydaş isimli sosyal medya kullanıcısının ‘fffatmaase_’ ismi ile TikTok ve Instagram hesaplarından yapmış olduğu paylaşım içeriklerinin TCK 216/3. maddesinde tanımlanan ‘Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama’ suçunu oluşturması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır."

SARAL: TÜRKİYE DİN DÜŞMANLARININ CİRİT ATACAĞI ÜLKE DEĞİLDİR 

Gözaltı kararının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Soydaş’ın paylaşımlarına sosyal medya hesabından tepki göstererek, “Gözaltı kararı ve sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engeli isabetli ve yerindedir” dedi ve açıklamasını şöyle sürdürdü: “İnancımıza hakareti ucuz ve tiksindirici içeriklerle pazarlamaya çalışan sapkın zihniyetler bilmelidir ki Türkiye, din düşmanlarının cirit atacağı bir ülke değildir.”

Sosyal Medya, Magazin, Cezaevi, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fatma Soydaş'tan mesaj var! Cezaevi şartları ağır geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Canı sıkılıyorsa lolipop verin ablaya 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Laf atma kavgası ölümle bitti Kocasıyla gelince ortalık karıştı Laf atma kavgası ölümle bitti! Kocasıyla gelince ortalık karıştı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü “Asırlık Gece“ Belgesel çekimleri kapsamında trafiğe kapatıldı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü "Asırlık Gece" Belgesel çekimleri kapsamında trafiğe kapatıldı
Yaşlı adam evinde ölü bulundu: Mahalleli ile akrabalar birbirine girdi Yaşlı adam evinde ölü bulundu: Mahalleli ile akrabalar birbirine girdi
Saldırı büyüyor: Bitcoin cüzdanları güvende mi Saldırı büyüyor: Bitcoin cüzdanları güvende mi?
Araçta uyuya kalan 4 yaşındaki çocuğa sıcak çarptı, aylar önce fotoğraf çektirdiği yere defnedildi Araçta uyuya kalan 4 yaşındaki çocuğa sıcak çarptı, aylar önce fotoğraf çektirdiği yere defnedildi
Sürücülerin kabusu oldular İstanbul’da değnekçilere darbe Sürücülerin kabusu oldular! İstanbul'da değnekçilere darbe
Her birinin değeri 400 bin lira Tam 100 adet var Her birinin değeri 400 bin lira! Tam 100 adet var
Wanda Nara’nın son halini görenler tanımakta zorlandı Wanda Nara'nın son halini görenler tanımakta zorlandı
Belçika’da sıcak hava dalgası: Turuncu alarm verildi Belçika'da sıcak hava dalgası: Turuncu alarm verildi
Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’ndaki muhtemel rakibi belli oldu Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakibi belli oldu
İBB: Kamu Kaynaklarını Koruyacağız İBB: Kamu Kaynaklarını Koruyacağız
’Erkeklik gururu’ bahanesi sökmedi: Fatma Kara cinayetinde gerekçeli karar açıklandı 'Erkeklik gururu' bahanesi sökmedi: Fatma Kara cinayetinde gerekçeli karar açıklandı
Erkek erkeğe öpüştüler sanıldı kim oldukları sonradan anlaşıldı Erkek erkeğe öpüştüler sanıldı kim oldukları sonradan anlaşıldı

10:06
Emeklilere zam farkının ödeneceği tarih netleşti
Emeklilere zam farkının ödeneceği tarih netleşti
09:47
Trabzonspor’dan Dusan Vlahovic bombası İlk teklif yapıldı
Trabzonspor'dan Dusan Vlahovic bombası! İlk teklif yapıldı
09:39
Trabzonspor’da Salah için geri sayım İmza an meselesi
Trabzonspor'da Salah için geri sayım! İmza an meselesi
09:08
Bakan Gürlek duyurdu 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Gürlek duyurdu! 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı
09:05
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor
09:04
Teknedeki görüntü olay Ester, Mbappe’yi aldatıyor mu
Teknedeki görüntü olay! Ester, Mbappe'yi aldatıyor mu?
08:30
1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu’na soğuk duş
1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
08:26
Gelirse yer yerinden oynar Fenerbahçe’ye Portekiz’i gole boğan yıldız
Gelirse yer yerinden oynar! Fenerbahçe'ye Portekiz'i gole boğan yıldız
08:18
Gümüşlük’te halk plajı isyanı Belediye Başkanı’na tepkiler çığ gibi
Gümüşlük'te halk plajı isyanı! Belediye Başkanı'na tepkiler çığ gibi
08:08
İstanbul’da ilginç görüntü Yolun ortasına yatıp telefonuyla oynadı
İstanbul'da ilginç görüntü! Yolun ortasına yatıp telefonuyla oynadı
07:49
Menderes Belediyesi’ne operasyon Başkan İlkay Çiçek dahil çok sayıda gözaltı var
Menderes Belediyesi'ne operasyon! Başkan İlkay Çiçek dahil çok sayıda gözaltı var
07:22
Türkiye devreye giriyor 14 ülkenin destek verdiği ittifak için kritik temas
Türkiye devreye giriyor! 14 ülkenin destek verdiği ittifak için kritik temas
06:59
Devir tamamlandı Dev zincir markette alkollü içecek satışı sona eriyor iddiası
Devir tamamlandı! Dev zincir markette alkollü içecek satışı sona eriyor iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 10:30:03. #7.12#
SON DAKİKA: Fatma Soydaş'tan mesaj var! Cezaevi şartları ağır geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.