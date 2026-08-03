Protez bacaklı temizlik görevlisi 700 lira alacağı için İBAN verdi, 16 yıllık işinden oldu - Son Dakika
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Protez bacaklı temizlik görevlisi 700 lira alacağı için İBAN verdi, 16 yıllık işinden oldu

Protez bacaklı temizlik görevlisi 700 lira alacağı için İBAN verdi, 16 yıllık işinden oldu
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Adana’da kuşçu kahvesinde tanıştığı kişiye 700 liralık alacağını tahsil edebilmek için banka hesabını kullandıran şahıs, dolandırıcılık suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da kuşçu kahvesinde tanıştığı kişiye 700 liralık alacağını tahsil edebilmek için banka hesabını kullandıran şahıs, dolandırıcılık suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevine girince 16 yıldır çalıştığı hastanedeki işini de kaybeden şahıs, işe geri dönmek için mahkemeye başvurdu.

İddiaya göre bacağında protez takılı olan Tarkan Torun, kuşçu kahvesinde tanıştığı ve kendisini Ö.K. olarak tanıtan şahsa güvercin ile çeşitli malzemeler sattı. Alışverişin ardından Ö.K., Torun'a 700 lira borçlandı. Parasının olmadığını söyleyen şahıs, birkaç gün içinde ödeme yapacağını belirtti. Aradan kısa süre geçtikten sonra Torun'u telefonla arayan Ö.K., "Babam Diyarbakır'dan bana para gönderecek ancak benim hesabım yok" diyerek IBAN istedi. Torun da alacağını tahsil edebilmek için banka hesap numarasını verdi. Torun, hesabına gelen paradan 700 liralık alacağını aldıktan sonra kalan parayı Ö.K.'ya teslim etti. Aynı yöntemle iki kez daha para gönderilince durumdan şüphelenen Torun, bir daha kendi hesabını kullanmaması konusunda şahsı uyardı. Daha sonra hesaba yatırılan paraların Ö.K.'nın kendisini "komutan" olarak tanıtıp, "Şehit ailelerine kurban keseceğiz" diyerek vatandaşlardan topladığı dolandırıcılık paraları olduğu ortaya çıktı. Dolandırıcılık olayı ile ilgili açılan davada Torun hakkında 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi. İstinaf sürecinin ardından yeniden görülen davada ceza 5 yıl 2 ay 15 gün hapis olarak kesinleşti. Kesinleşen ceza sonrası Tarkan Torun, 24 Mart'ta Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Torun, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi. Cezaevine girmesi nedeniyle hastanede temizlik görevlisi olarak sürdürdüğü görevine de son verildi. 4 ay cezaevinde kalan Torun, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Yaşadıklarını anlatan Tarkan Torun, maddi, manevi ve psikolojik olarak büyük yıkım yaşadığını söyleyerek, "Maddi ve manevi, psikolojik olarak çöküntü yaşadım. Ben 1 ay kapalı, 3 ay da açıkta kaldım. Toplamda 5 yıl 2 ay 15 gün ceza aldım. Cezaevine girmeden önce hastanede temizlik görevlisi olarak çalışıyordum. Hüküm giydiğim için işimden oldum" dedi.

Yeniden yargılanmak için başvuruda bulunduğunu ifade eden Torun, "Bu süreç içerisinde yeniden yargılanmak için dilekçe yazdım. Onunla ilgili bir sonuç gelmedi. 16 yıllık iş hayatım var. Bu süre içerisinde kimseyle bir sıkıntı yaşamadım. Benim, alacağıma karşılık IBAN'ımı vermemin dışında bir suçum yok. İyi niyetimin kurbanı oldum" diye konuştu.

Hesabı üzerinden 3 bin, bin ve bin 500 liralık işlemler gerçekleştirildiğini belirten Torun, "IBAN'ımla alakalı 3 bin, bin ve bin 500 liralık işlem yapılmış. Toplamda 4 bin lirayı, bu cezayı aldıktan sonra kapattık. 700 lira için işimden oldum. Sadece bir dosyada bin 500 liralık mağduriyet kaldı. Ben işime geri dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Adliye, Banka, Adana, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Protez bacaklı temizlik görevlisi 700 lira alacağı için İBAN verdi, 16 yıllık işinden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Protez bacaklı temizlik görevlisi 700 lira alacağı için İBAN verdi, 16 yıllık işinden oldu - Son Dakika
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