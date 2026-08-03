Eski sevgili cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet: Haksız tahrik yok - Son Dakika
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Eski sevgili cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet: Haksız tahrik yok

Eski sevgili cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet: Haksız tahrik yok
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İzmir Ödemiş'te Fatma Kara'yı öldüren Olgun Gacar'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Mahkeme, sanığın 'hakaret' iddiasını soyut bularak haksız tahrik indirimi uygulamadı; iyi hal indirimi de verilmedi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisi Fatma Kara'yı (27) sokak ortasında döverek öldüren Olgun Gacar'a (35) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Kararda; Gacar'ın Kara'nın hakaret dolu sözleriyle erkeklik gururunun kırıldığını, bu sebeple bir anlık öfke sonucu cinnet halinde eylemi gerçekleştirdiğini beyan ettiğine dikkat çekilip, iddia edilen sözlerin soyut beyan kapsamında kalması nedeniyle haksız tahrik indirimi uygulanmasına yer verilmediği belirtildi.

CANİCE KATLETTİ

Olay, geçen yıl 11 Mart'ta Türkmen Mahallesi 2'nci Bayındır Sokak'ta meydana geldi. Fatma Kara ile konuşmak için buluştuğu eski sevgilisi Olgun Gacar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Gacar, Kara'nın başını defalarca yere vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kara'nın cenazesi Aydın'ın Köşk ilçesinde toprağa verilirken, Gacar ise tutuklandı.

Eski sevgili cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet: Haksız tahrik yok

2 KEZ UZAKLAŞTIRMA ALMIŞ

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Olgun Gacar hakkında dava açıldı. İddianamede, Gacar'ın daha önce de Kara'ya şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği, buna ilişkin de Kara'nın şikayeti doğrultusunda Gacar'a 2 kez uzaklaştırma kararı verildiği belirtildi. Olgun Gacar'ın, Kara'nın bulunduğu yere tüfekle geldiği de iddianamede yer aldı. Kara'nın, Gacar'dan hamile kaldığı, olaydan 20 gün önce çocuğu aldırdığı da iddianamede yer buldu.

Eski sevgili cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet: Haksız tahrik yok

İFADELERİ ÇELİŞKİLİ BULUNDU

İddianamede Gacar'ın ifadesi de yer aldı. Gacar'ın savcılık ifadesinde, "Fatma'yı kasten öldürmek istemedim, öldürme gibi bir planım yoktu. Olay günü eski mevzular sebebiyle aramızda tartışma yaşandı. Sinirlendiğim için Fatma'yı elimle boynundan kaldırıp yere attım. Darbenin etkisiyle Fatma başını yere çarptı ve bir daha hareket edemedi. Amacım Fatma'yı öldürmek değildi" dediği belirtildi. Yine Gacar'ın savunmasında, Kara'nın kendisine yönelik bazı sözlerinin erkeklik gururunu kırdığı ve bir anlık öfke sonucu cinnet halinde eylemi gerçekleştirdiğini söylemesi de yer aldı. İddianamede; sanık Gacar'ın emniyet ve savcılık ifadelerinde çelişkiler olduğunun altı çizildi.

"SAVUNMALARI SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK"

Olay anını gösteren kameraların incelemesinin ardından Gacar'ın Fatma Kara'yı boynundan tutarak yaklaşık 4 metre sürüklediği, ardından yere yatırarak 3 kez vücudunu kaldırıp yere vurduğu ve olay yerinden uzaklaştığı belirtildi. Olayda Kara'nın, Gacar'a yönelik herhangi bir saldırısının bulunmadığı da iddianamede yer aldı. Olgun Gacar'ın savunmalarının üzerine atılı suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilirken, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçunu işlediği kanaatine varıldığı belirtildi. Toplanan deliller doğrultusunda Gacar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Eski sevgili cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet: Haksız tahrik yok

Ödemiş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Olgun Gacar, 14 Temmuz'da görülen duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Davanın gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçeli kararda; sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer verilmedi. Gerekçeli kararda sanığın, savunmasında, Kara'nın hakaret dolu sözleriyle erkeklik gururunun kırıldığını, bu sebeple bir anlık öfke sonucu cinnet halinde eylemi gerçekleştirdiğini beyan ettiğine dikkat çekildi. Buna karşın mahkeme heyeti, Kara'nın sanığa karşı söylediği iddia edilen sözlerin soyut beyan kapsamında kaldığına dikkat çekilip, haksız tahrik indirimi uygulanmasına yer verilmediği belirtildi.

KAMERA VE OTOPSİ SONUCU DA KARARDA

Gerekçeli karara kamera görüntüleri de girdi. Bir evin güvenlik kamerası görüntülerinde; sanığın öldürdüğü Kara'yı boyun kısmından tutarak yaklaşık 4 metre sürüklediği ve akabinde yere yatırdığı, 3 defa vücudunu kaldırıp yere vurduğu ve bu halde bıraktığına dikkat çekildi. Yine otopsi raporunda Kara'nın ölümünün kafa travmasına bağlı kafa kemiklerinde çok sayıda ayrıklı kırık (kubbe ve kaide), beyin zarları arasında kanama (subaraknoid kanama) ve beyin, beyincik, beyin sapında yaygın doku harabiyeti (kontüzyon) nedeniyle meydana geldiği bilgisine de yer verildi. Gerekçeli kararda, Yargıtay içtihatlarına göre sanığın kasten öldürme suçuna vücut verdiği değerlendirildiği, Kara'nın ölümünün sanık Olgun Gacar'ın eyleminden ileri geldiği anlaşıldığına da dikkat çekildi. Bu gerekçelerle sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği kaydedildi.

Eski sevgili cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet: Haksız tahrik yok

İYİ HAL İNDİRİMİ DE UYGULANMADI

Verilecek cezanın sanık üzerindeki ıslah edici etkisi, dolayısıyla ileride suç işlemekten çekineceğine yönelik mahkeme heyetinde, hiçbir kanaat oluşmadığı da vurgulandı. Sanığın samimi şekilde pişmanlığını söz ve davranışlarıyla ortaya koymaması, cezanın caydırıcı olması gereken etkisi, cezanın uyarma amacı doğrultusunda umulan yarar ve varılan kanaate göre tahfif sebeplerinin oluşmadığının anlaşılması nedeniyle iyi hal indirimi de uygulanmadığı gerekçeli kararda yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eski sevgili cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet: Haksız tahrik yok - Son Dakika

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