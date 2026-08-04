Beşiktaş'ta Trossard krizi: Antrenmana çıktı ama... - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Trossard krizi: Antrenmana çıktı ama...

Beşiktaş\'ta Trossard krizi: Antrenmana çıktı ama...
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Özet: Beşiktaş'ın 15 Temmuz'da transferini açıkladığı Leandro Trossard için TFF'ye henüz lisans başvurusu yapılmadığı öne sürüldü. UEFA listesinde yer almayan Belçikalı futbolcunun ilk maçta forma giymesi zor görünüyor.

Beşiktaş'ta Leandro Trossard'ın lisans işlemleriyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların 15 Temmuz'da transferini resmen duyurduğu Belçikalı yıldız için Türkiye Futbol Federasyonu'na henüz lisans başvurusu yapılmadığı iddia edildi.

ANTRENMANA ÇIKTI AMA...

Dünya Kupası'nın ardından İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçen ve resmi sözleşmeye imza atan Trossard, kısa bir tatilin ardından takımla çalışmalara başladı. Ancak iddiaya göre Beşiktaş yönetimi, oyuncunun lisansı için henüz resmi işlemleri tamamlamadı.

Beşiktaş'ta Trossard krizi: Antrenmana çıktı ama...

UEFA LİSTESİNDE YOK

Lisans başvurusunun yapılmaması nedeniyle Leandro Trossard'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosuna ilk etapta dahil edilmediği belirtildi. Bu durum, Beşiktaş'ın yabancı oyuncu sınırı veya harcama limiti nedeniyle bir sorun yaşayıp yaşamadığı yönünde soru işaretlerine neden oldu. Ancak bu iddiayı doğrulayan resmi bir açıklama bulunmuyor.

Beşiktaş'ta Trossard krizi: Antrenmana çıktı ama...

BİR ŞANSI DAHA VAR

UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Midtjylland'ı eleyerek Hradec Kralove ile eşleşen Beşiktaş'ın, Trossard'ı ilk maçtan 24 saat öncesine kadar UEFA listesine ekleme hakkı bulunuyor. Takımla ilk antrenmanına yeni çıkan Belçikalı futbolcunun ilk karşılaşmada forma giymesinin zor olduğu, lisans işlemlerinin tamamlanması halinde rövanş maçında görev alabileceği ifade edildi.

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