BAYRAMPAŞA'da Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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BAYRAMPAŞA'da Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

BAYRAMPAŞA\'da Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Enis Emre C., kavgada silah kullanarak Mehmet Pehlivan'ı vurdu, Pehlivan hastanede hayatını kaybetti.

BAYRAMPAŞA'da Enis Emre C. (38), eşine laf attığını iddia ettiği Raşit Ö. (44) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Enis Emre C. silahla etrafa rastgele ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan biri, tarafları ayırmaya çalışan Mehmet Pehlivan'ın (56) karnına isabet etti. Hastaneye kaldırılan Pehlivan, hayatını kaybetti. Öte yandan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay 30 Temmuz Perşembe günü saat 16.40 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Tuna Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fırının önünde müşteri olarak oturan Raşit Ö. ile yoldan geçen Çiğdem C. (37) ve yanında bulunan kızı G.C. (13) arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı.Tartışmanın ardından sokaktan ayrılan Çiğdem C., yaklaşık 25 dakika sonra olay yerine eşi Enis Emre C. (38) ile geldi. Enis Emre C., Raşit Ö.'yü darbetmeye çalıştı. Bu sırada kavgaya Raşit Ö.'nün babası Cemil Ö. (70) de dahil oldu. Taraflar arasında yaşanan arbedede şüphelinin belindeki tabancayı fark eden baba ve oğul silahı almak istedi. Çevredekilerin kavgayı ayırmak istediği sırada Enis Emre C. yanında bulunan silahla etrafa rastgele ateş etmeye başladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayda kavgayı ayırmak isteyen esnaf Mehmet Pehlivan silahtan çıkan kurşunlardan birinin karnına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mehmet Pehlivan'a ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Kavgaya karışan Raşit Ö. ise aldığı darbelerle yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Pehlivan Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Pehlivan'ın cenazesi memleketi Kastamonu'da toprağa verildi.

KAVGANIN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Enis Emre C. ile Raşit Ö.'nün arasında çıkan kavganın büyümesi ve Enis Emre C.'nin silahından çıkan kurşunların tarafları ayırmak isteyen Mehmet Pehlivan'a isabet ettiği anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

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