Bursa'da Rüşvet Soruşturmasında Yeni Detaylar: Bozbey'in 'Karakutusu' Esendemirci'nin Rolü Ortaya Çıktı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'usulsüzlük', 'rüşvet' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' soruşturması kapsamında, eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey ile çok sayıda müteahhit ve rüşvete aracılık eden isim tutuklanmıştı. Soruşturma hakkında hazırlanan fezlekede, Mustafa Bozbey'in kurduğu rüşvet çarkının merkezindeki ismin eski özel kalem müdürü Aytunç Esendemirci olduğu anlaşıldı. Rüşvetten elde edilen para ve taşınmazların büyük kısmının Esendemirci üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

Aytunç Esendemirci'nin 2014 yılında Mustafa Bozbey ile tanıştıktan sonra Nilüfer Belediyesi'ne güvenlik kadrosundan işe alındığı ve Başkan Bozbey'in korumalığını yaptığına dikkat çekildi. CHP'li Mustafa Bozbey, aynı yıllarda akrabalarına SERES Gayrimenkul ve VEREV İnşaat isimli paravan şirketleri kurdurdu. Esendemirci'nin rüşvet ağı için kurulan şirketler arasında çantacılık görevini üstlendiği öne sürüldü.

MASAK raporlarında, Aytunç Esendemirci'nin hesabına paravan şirketlerden para gönderildiği ortaya çıktı. SERES Gayrimenkul şirketinden Esendemirci'nin hesaplarına yaklaşık 500 kez para transferi yapıldığı belirlendi. Ayrıca, bazı taşınmaz satışlarından elde edilen paraların da Esendemirci'ye gönderildiği anlaşıldı. Örneğin, 26 Temmuz 2023 tarihinde toplam 744 bin TL para gönderildiği tespit edildi.

Görev yaptığı dönemde adeta Mustafa Bozbey'in 'karakutusu' gibi çalışan Aytunç Esendemirci hakkında, 28 Mart 2025 tarihinde akrabası Serdar Şahin tarafından CIMER'e şikâyet başvurusu yapıldığı öğrenildi. Şahin, Esendemirci'nin bir yıl içinde büyük bir servetin sahibi olduğunu ve Bozbey'in kirli işlerini yürüttüğünü iddia etti. Esendemirci'nin eşi Züleyha Esendemirci'nin belediyenin huzurevine müdür yapıldığı da belirlendi.

Aytunç Esendemirci'nin rüşvet olarak gelen paralarla aldığı 10 milyon liralık villayı eşi Züleyha Esendemirci'nin üzerine yaptığı anlaşıldı. Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi'nde bulunan villanın 2025 tarihinde 10 milyon lira bedelle Esendemirci'nin üzerine devredildiği ortaya çıktı. Esendemirci'nin suç örgütüne ait para giriş çıkışlarını takip ettiği raporlarda yer aldığı bildirildi.