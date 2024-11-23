Bursa\'da Sağanak Yağış ve Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Güncel

DENİZ İLE KARA BİRLEŞTİ

Bursa'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor. Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki 7 kilometre uzunluğundaki sahilde, dev dalgalar sahil bandını doldurdu. Deniz ile karanın birleştiği sahil şeridinde bulunan iş yerleri su ile dolarken, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ ekipleri sahil şeridindeki suların tahliyesine başladı.

ULUDAĞ'A KAR YAĞDI

Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak, Uludağ'da kar yağışına dönüştü. Meteoroloji yetkilileri yağışların gece boyunca devam edeceğini belirtirken; Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düştü. Kar yağışı, tesislerini yeni sezona hazırlayan otel sahiplerini sevindirdi.

Nilüfer ilçesi Atlıçayır Bulvarı da sağanak nedeniyle su ile doldu. Belediye ekipleri, bulvarda çalışma başlattı.

Kazım BULUT/GEMLİK/(Bursa),