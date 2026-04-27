Bursa'da Sağlık Alanlarının Satışına Tepki: 'Sağlık Hakkı Savunulmadan Hiçbir Hak Güvende Değildir'
Bursa'da Sağlık Alanlarının Satışına Tepki: 'Sağlık Hakkı Savunulmadan Hiçbir Hak Güvende Değildir'

27.04.2026 16:10
Bursa Tabip Odası ve sivil toplum örgütleri, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi ve Memleket Hastanesi gibi sağlık alanlarının satışına karşı eylem yaptı. Açıklamada, satışın sağlık hakkını gasp ettiği ve kamu yararına aykırı olduğu vurgulandı.

Bursa Tabip Odası üyeleri, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi ve Memleket Hastanesi başta olmak üzere sağlık alanlarının satışına tepki gösterdi. Açıklamada, bu satışın sağlık hakkını elinden almak anlamına geldiği ve Bursa'nın hastane yatak sayısı ile yoğun bakım kapasitesinin yetersiz olduğu belirtildi. Memleket Hastanesi'nin 1868'den beri hizmet verdiği ve tarihi bir değer taşıdığı ifade edildi. Vatandaş Hediye Gökçe, 40 yıldır aynı semtte oturduğunu ve Şehir Hastanesi'ne ulaşımın zor olduğunu söyleyerek satışa karşı çıktı. CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, sağlık alanlarının atıl olmadığını ve halka iade edileceğini belirtti. Pala, geçmişte verilen sözlerin tutulmadığını ve hastane dışında farklı amaçlarla kullanılacağı endişesi taşıdıklarını dile getirdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ali Osman Sönmez, Güncel, Bursa, Kamu, Son Dakika

Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
