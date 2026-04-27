Bursa'da Sağlık Alanlarının Satışına Tepki: 'Sağlık Hakkı Savunulmadan Hiçbir Hak Güvende Değildir'

Bursa Tabip Odası üyeleri, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi ve Memleket Hastanesi başta olmak üzere sağlık alanlarının satışına tepki gösterdi. Açıklamada, bu satışın sağlık hakkını elinden almak anlamına geldiği ve Bursa'nın hastane yatak sayısı ile yoğun bakım kapasitesinin yetersiz olduğu belirtildi. Memleket Hastanesi'nin 1868'den beri hizmet verdiği ve tarihi bir değer taşıdığı ifade edildi. Vatandaş Hediye Gökçe, 40 yıldır aynı semtte oturduğunu ve Şehir Hastanesi'ne ulaşımın zor olduğunu söyleyerek satışa karşı çıktı. CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, sağlık alanlarının atıl olmadığını ve halka iade edileceğini belirtti. Pala, geçmişte verilen sözlerin tutulmadığını ve hastane dışında farklı amaçlarla kullanılacağı endişesi taşıdıklarını dile getirdi.