Bursa'da Sahte Bilezik Operasyonu: 9 Tutuklama

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Bursa'da "karışımlı" sahte bilezikleri piyasaya sürmeye çalıştığı iddiasıyla yakalanan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, karışımlı sahte bilezikleri kentte piyasaya sürmeye çalışan 14 şüpheliye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bursa merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatif faaliyetleri kapsamında dolandırıcılık" ve "serbest meslek sahibi kişilerin dolandırıcılığı" suçlarından 12 şüpheli gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı.

Şüphelilerden 9'u hakimlikçe tutuklandı, diğer 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Soruşturma çerçevesinde 2 şüphelinin de arandığı belirtildi.