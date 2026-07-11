Bursa\'da Sahte İçki Operasyonu

BURSA'da, farklı illerde üretilip kente sokulmak istenen 370 şişe sahte içki, 600 litre etil alkol, 40 adet bandrol ele geçirirken 1 kişiyi gözaltına aldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli şehirlerde sahte alkol üretilip Bursa'ya getirileceği yönünde aldığı istihbaratın ardından harekete geçti. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından kente giriş yapan söz konuru aracı İstanbul- Bursa otoyolu üzerinde durdurdu. Ekiplerin yaptığı aramalarda 370 şişe sahte içki, 600 litre etil alkol, 80 doluma hazır alkollü içki şişesi, 40 bandrol, 100 kapüşon, 45 şişe kapağı ele geçirilirken, sahte alkolleri taşıyan H.Y. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.