Bursa\'da "Şehit ve Gazi Aileleri Vefa Anneler Günü Programı" düzenlendi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa İl Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Başkanlığı tarafından düzenlenen "Şehit ve Gazi Aileleri Vefa Anneler Günü Programı" düzenlendi.

Programla, şehit ve gazi ailelerinin bir araya gelmesiyle vefa, birlik ve dayanışma duygularının güçlendirilmesi hedeflendi.

Aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin emaneti olan kıymetli ailelerin fedakarlığı ve millet için taşıdığı anlam vurgulandığın etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Duaların yapıldığı programda birlik ve beraberlik mesajları verildi.