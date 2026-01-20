"Günler" Sergisi Bursalı Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

"Günler" Sergisi Bursalı Sanatseverlerle Buluştu

20.01.2026 11:16  Güncelleme: 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ressam Serdar Acar'ın eserlerinden oluşan 'Günler' sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Sergi, sanatçının son dönem üretimlerini bir araya getiriyor ve 28 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, ressam Serdar Acar'ın eserlerinden oluşan "Günler" adlı sergiyi Bursalı sanatseverlerle buluşturdu.

Serdar Acar'ın sanat kariyerinin 10'uncu yılına eşlik eden "Günler" sergisi, sanatçının son dönem üretimlerini bir araya getirerek sanatseverleri Tayyare Kültür Merkerzi'nde ağırladı. Tuval üzerine akrilik boya tekniğiyle üretilen, yalın ve duru resim diliyle kurgulanan 79 çalışmanın yer aldığı serginin açılışına Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız'ın yanı sıra, sanatçı Serdar Acar, Büyükşehir yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Sanatı ve düşünmeyi kent yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz"

Açılışta konuşan Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, serginin sanatseverleri yalnızca eserleri izlemeye değil, aynı zamanda düşünmeye ve hissetmeye davet ettiğini söyledi. Bursa'nın geçmişten bugüne sanatı ve sanatçıyı destekleyen, kültürel üretimi önemseyen bir kent olduğunu vurgulayan Saldız, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak sanatı ve düşünmeyi kent yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu anlayışı tüm çalışmalarımıza yansıtıyoruz. Attığımız her adımda temel hedefimiz, Bursalıların yaşam kalitesini yükselterek kentimizi daha erişilebilir, daha çağdaş ve güçlü bir yapıya kavuşturmaktır. Bu hedefe giden yol, sanatı, kültürü ve düşünsel üretimi merkeze alan bir anlayıştan geçiyor. Açılışını yaptığımız bu sergi de anlayışımızın somut bir örneğidir. Tüm hemşehrilerimizi 'Günler' sergisini görmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Sanat hayatının onuncu yılını kutladığını belirten Serdar Acar ise sanatçıların birçok zorlukla baş etmek zorunda olduğu bir dönemde kültür sanat projelerine verdiği desteklerle serginin Bursalılarla buluşmasına imkan sağlayan Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkanvekili Saldız, Acar'a çiçek takdim etti. Toplu fotoğraf çekiminin ardından protokol üyeleri sergiyi gezerek sanatçıdan eserler hakkında bilgi aldı.

Sergi, 28 Şubat gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Serdar Acar, Etkinlik, 28 Şubat, Ressam, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Günler' Sergisi Bursalı Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

12:49
İslam Memiş’ten gram altın için çılgın tahmin
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin
11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:44
İstanbul Havalimanı’nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
11:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane isimle aynı parkede
Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane isimle aynı parkede
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 13:00:30. #7.11#
SON DAKİKA: "Günler" Sergisi Bursalı Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.