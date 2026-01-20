"Günler" Sergisi Bursalı Sanatseverlerle Buluştu

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, ressam Serdar Acar'ın eserlerinden oluşan "Günler" adlı sergiyi Bursalı sanatseverlerle buluşturdu.

Serdar Acar'ın sanat kariyerinin 10'uncu yılına eşlik eden "Günler" sergisi, sanatçının son dönem üretimlerini bir araya getirerek sanatseverleri Tayyare Kültür Merkerzi'nde ağırladı. Tuval üzerine akrilik boya tekniğiyle üretilen, yalın ve duru resim diliyle kurgulanan 79 çalışmanın yer aldığı serginin açılışına Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız'ın yanı sıra, sanatçı Serdar Acar, Büyükşehir yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Sanatı ve düşünmeyi kent yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz"

Açılışta konuşan Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, serginin sanatseverleri yalnızca eserleri izlemeye değil, aynı zamanda düşünmeye ve hissetmeye davet ettiğini söyledi. Bursa'nın geçmişten bugüne sanatı ve sanatçıyı destekleyen, kültürel üretimi önemseyen bir kent olduğunu vurgulayan Saldız, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak sanatı ve düşünmeyi kent yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu anlayışı tüm çalışmalarımıza yansıtıyoruz. Attığımız her adımda temel hedefimiz, Bursalıların yaşam kalitesini yükselterek kentimizi daha erişilebilir, daha çağdaş ve güçlü bir yapıya kavuşturmaktır. Bu hedefe giden yol, sanatı, kültürü ve düşünsel üretimi merkeze alan bir anlayıştan geçiyor. Açılışını yaptığımız bu sergi de anlayışımızın somut bir örneğidir. Tüm hemşehrilerimizi 'Günler' sergisini görmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Sanat hayatının onuncu yılını kutladığını belirten Serdar Acar ise sanatçıların birçok zorlukla baş etmek zorunda olduğu bir dönemde kültür sanat projelerine verdiği desteklerle serginin Bursalılarla buluşmasına imkan sağlayan Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkanvekili Saldız, Acar'a çiçek takdim etti. Toplu fotoğraf çekiminin ardından protokol üyeleri sergiyi gezerek sanatçıdan eserler hakkında bilgi aldı.

Sergi, 28 Şubat gününe kadar ziyaret edilebilecek.