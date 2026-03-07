Bursa'da sevgili cinayeti ve intihar girişimi - Son Dakika
Bursa'da sevgili cinayeti ve intihar girişimi

07.03.2026 13:39
Bursa'da Halit Dertli, eski sevgilisi Nagihan Karadeniz'i vurduktan sonra intihara kalkıştı.

BURSA'da, güzellik merkezinde eski sevgilisi Nagihan Karadeniz'i (40), başından tabancayla vurarak öldüren ve aynı silahla intihara kalkışan Halit Dertli'nin (49) tedavisi devam ediyor. Olaydan önce Nagihan Karadeniz ve Halit Dertli'nin 2 saat arayla iş merkezine girdiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Mart'ta saat 18.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Lefkoşa Caddesi'nde 7 katlı iş merkezinin 4'üncü katındaki güzellik merkezinde meydana geldi. Halit Dertli, eski sevgilisi Nagihan Karadeniz'in iş yerine gelip, içerideki herkesi dışarı çıkararak kapıyı kilitledi, ardından silah sesleri duyuldu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yerinin kapısını kırıp içeri giren ekipler, Nagihan Karadeniz ve Halit Dertli'yi yaralı halde buldu. Ambulansla hastanelere kaldırılan yaralılardan 1 çocuk annesi Nagihan Karadeniz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karadeniz, otopsisi sonrası Mihraplı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yaylacık Mezarlığı'nda toprağa verildi. 2 çocuk babası olan Halit Dertli'nin ise yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

6 KURŞUN SIKMIŞ

Emlakçılık yaptığı ve farklı suçlardan kaydı bulunduğu öğrenilen Halit Dertli ile Nagihan Karadeniz'in yaklaşık 1 yıl önce ayrıldığı öğrenildi. İddiaya göre, barışmak için eski sevgilisinin iş yerine gelen Halit Dertli'nin, teklifinin reddedilmesi üzerine iş yerindeki müşteri ve çalışanları dışarı çıkarıp kapıyı kilitlediği belirtildi. Önce Karadeniz'e 2 el, sonra iş yerinin kapısına 7 kez ateş açan Dertli'nin, yine yaralı kadına yönelip 4 kurşun daha sıktığı ve ardından aynı silahı kendi başına dayayıp intihara kalkıştığı öne sürüldü.

BİNADAKİ PANİK ANI KAMERADA

Nagihan Karadeniz ile Halit Dertli'nin binaya son kez 2 saat arayla girdikleri ve olay sonrası yaşanan panik anları da güzellik merkezinin bulunduğu iş merkezinin girişindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Nagihan Karadeniz'in sahibi olduğu güzellik merkezinin bulunduğu iş merkezine girmesinden yaklaşık 2 saat sonra, Halit Dertli'nin de binaya geldiği görülüyor. Kamera kayıtlarında, olayın ardından yaralıların sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılması da yer alıyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA

