Bursa\'da Silah Kaçakçısı Tutuklandı

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Bursa'da Osmangazi ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, Soğanlı Mahallesi'nde ikamet eden İ.O'nun silah ticareti yaptığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, zanlının adresine operasyon düzenledi.

Benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca ve şarjörler ile 53 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.