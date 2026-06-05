Bursa'da Silahlı Kavga: 2 Ölü - Son Dakika
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Bursa'da Silahlı Kavga: 2 Ölü

Bursa\'da Silahlı Kavga: 2 Ölü
05.06.2026 02:40
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Yıldırım'da çıkan kavgada karı koca hayatını kaybetti, şüpheli kaçtı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde yaşanan silahlı kavgada karı koca hayatını kaybetti.

Beyazıt Mahallesi 1. Kartal Sokak'ta, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ile Y.D. (40) ve kocası H.D. (40) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki tabancayla H.D. ve Y.D'ye ateş eden şüpheli, olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Y.D. ile H.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Silahlı Kavga: 2 Ölü - Son Dakika

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