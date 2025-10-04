Bursa'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı, 6 Gözaltı - Son Dakika
Bursa'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı, 6 Gözaltı

Bursa'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı, 6 Gözaltı
04.10.2025 18:19
Bursa\'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı, 6 Gözaltı
Bursa'da müşteri kapma nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 6 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da, dövmecilik yapan 2 iş yerinde müşteri kapma nedeniyle dün çıkan tartışma, bugün de tekrarlanıp silahlı kavgaya dönüştü. 4 kişinin hafif yaralandığı olaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi'nde dövmecilik yapan 2 iş yerinde, müşteri kapma nedeniyle dün çıkan tartışma, bugün yeniden başladı.

MÜŞTERİ TARTIŞMASI SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ

Tartışma kısa sürede tekrarlanıp silahlı kavgaya dönüştü. Bugün, 4 kişi, dün tartıştıkları K.Ç.Ö.'nün dövmeci dükkanına geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, K.Ç.Ö.'nün yanında çalışan C.E., iş yerinde sakladığı pompalı tüfekle rastgele ateş etti. K.Ç.Ö. ile karşı taraftan 3 kişi hafif yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Güvenlik görevlileri tarafları ayırırken, sağlık görevlileri ise ilk müdahalelerini yaptığı yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polisler, 2'sini olay yerinde; 4'ünü de tedavilerinin ardından 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Çarşı Polis Merkezi'ne götürülen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye çıkarılacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Bursa'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı, 6 Gözaltı

SON DAKİKA: Bursa'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı, 6 Gözaltı - Son Dakika
