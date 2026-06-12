Bursa\'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralı

BURSA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Oğulcan Dinç, ağır yaralandı. Olayın şüphelisi kaçarken, polis ekipleri yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi Ertem Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Oğulcan Dinç, tabancayla açılan ateş sonucu karna isabet eden 2 kurşunla ağır yaralandı. Şüpheli kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Dinç'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede 1 adet tabanca ve çok sayıda boş kovan buldu. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.