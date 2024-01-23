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Bursa'da Silahlı Kavga: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Silahlı Kavga: Bir Ölü, Bir Yaralı

Bursa'da yaşanan olayda, Erdinç Cedik isimli kişi, iddia ettiği yengesini rahatsız ettiğini söylediği komşusu Ertaş Gezengilciler'e pompalı tüfekle ateş açtı. Gezengilciler ise tabanca ile karşılık verdi. Silahlı kavgada Gezengilciler hayatını kaybederken, Cedik yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, soruşturma başlatıldı.

Bursa\'da Silahlı Kavga: Bir Ölü, Bir Yaralı
23.01.2024 - 18:49,
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BURSA'da, Erdinç Cedik (41) sokakta yengesini rahatsız ettiğini iddia ettiği komşusu Ertaş Gezengilciler'e (52) pompalı tüfekle ateş açtı. Gezengilciler de tabanca ile ateş açarak karşılık verdi. Cadde üzerinde panik ve korkuya neden olan silahlı kavgada Gezengilciler hayatını kaybederken, Cedik yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8. Engin Sokak'ta meydana geldi. Erdinç Cedik, sokağa çıkan yengesine bakarak rahatsız ettiğini iddia ettiği komşusu Ertaş Gezengilciler'e tepki gösterince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, Cedik, evinden aldığı pompalı tüfekle komşusuna ateş etti. Gezengilciler'in de yanında bulunan tabanca ile karşılık vermesi üzerine silahlı çatışma çıktı. Çatışmada pompalı tüfekle göğsünden vurulan Gezengilciler ile tabanca ile karnından vurulan Cedik yaralandı. Yaralılar, aynı sokakta oturan akrabalarınca özel araçla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, ihbarla mahalleye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ertaş Gezengilciler müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Cedik'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Ölüm haberi ile birlikte Gezengilciler'in yakınları acil servis önünde sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri hastane çevresinde de yoğun güvenlik önlemi aldı. Gezengilciler'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Ölüm, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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