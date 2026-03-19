Bursa\'da Silahlı Saldırı: 4 Tutuklama

BURSA'nın Gemlik ilçesinde Süleyman Aktaş ile bölgedeki kadın seyyar satıcı ve yolda yürüyen çocuğun yaralandığı silahlı saldırının ardından gözaltına alınan Aktaş'ın kayınbiraderi Dursun B.O.'nun da (27) aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı.

Olay, 17 Mart'ta saat 15.30 sıralarında İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman Aktaş, yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın tabancasından çıkan mermiler, Aktaş ile olay yerindeki kadın seyyar satıcı ile yolda yürüyen çocuğa isabet etti. Saldırı sonrası şüpheli kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi gören Süleyman Aktaş, ilk ifadesinde kendisini yaralayanın kayınbiraderi Dursun B.O. olduğunu iddia etti. Aktaş'ın ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, Dursun B.O. ile B.B., T.G. ve B.A. isimli şüphelileri, aynı gün 2 tabancayla yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.