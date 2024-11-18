Bursa'da Silahlı Yaralama Kaçışı

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Bursa'da husumetlisini silahla yaralayan şüpheli, sürücüsünü tehdit ettiği kamyonetle kaçtı.

İddiaya göre, Osmangazi İlçesi Altınova Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde bulunan kuyumcu önünde ismi henüz öğrenilemeyen bir şüpheli, husumetlisi K.M'yi silahla yaraladı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralıyı Bursa Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Olayın ardından kaçan şüpheli durdurduğu bir kamyonetin sürücüsünü tehdit ederek, kendisini Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi yakınlarına götürmesini sağladı.

Polis ekipleri, yol üzerinde araçtan inip kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.