Bursa'da sobadan sızan gazdan etkilenen çift yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da sobadan sızan gazdan etkilenen çift yaşamını yitirdi

Bursa\'da sobadan sızan gazdan etkilenen çift yaşamını yitirdi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen İsmail ve Nermin Danacı çifti hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çiftin cansız bedenlerini tespit etti. İncelemelerin ardından çiftin cesetleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

15.02.2024 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen çift yaşamını yitirdi.

Yolçatı Mahallesi Menekşe Sokağı'nda yaşayan İsmail (66) ve Nermin Danacı (65) çiftinden haber alamayan oğulları eve geldi.

Kapıyı kırıp içeri girince anne ve babasının hareketsiz yattığını gören çiftin oğlu, 112 Acil Servis Komuta Merkezi'ne durumu bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, İsmail ve Nermin Danacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen çiftin cansız bedenleri, incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA

Bursa, Olaylar, Güvenlik, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da sobadan sızan gazdan etkilenen çift yaşamını yitirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 12:26:37. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da sobadan sızan gazdan etkilenen çift yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement