BURSA'da, otomobilde ilerlediği sırada sosyal medya için video çeken kişi, motosikletin yaptığı kazayı kayda aldı.
Kaza, dün öğle saatlerinde Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Otomobiliyle Demirtaş Yolu Caddesi'nde ilerleyen sürücüyle arkadaşı sosyal medya için video çekmeye başladı. Bir süre sonra sol şeritte ilerleyen motosikletin kontrolden çıkıp, devrildiği anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Sosyal Medya İçin Video Çekerken Motosiklet Kazası Kaydedildi - Son Dakika
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